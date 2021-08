Ronaldo Jacaré dit au revoir au MMA et évalue la compétition dans les tournois de jiu-jitsu

Le Brésilien, légende du MMA et du jiu-jitsu, Ronaldo Jacare Souza a révélé dans une note avec le programme World Fight # 148, qu’il ne concourra plus en MMA, un sport dans lequel il prend sa retraite avec 26 victoires, 10 défaites et un ” Pas de concours” et peut-être revenir à son premier amour, le jiu-jitsu.

« J’ai beaucoup combattu, je me suis retiré du jiu-jitsu très tôt, je pense que j’ai beaucoup combattu en MMA et je n’ai pas l’intention de me battre à nouveau. C’est vraiment fini. Je prends ma retraite du MMA et je retourne au sport qui a marqué l’histoire, le sport que j’aime beaucoup », il a compté

Le poids moyen a été terminé par Andre Muniz à l’UFC 262, le dernier combat de son temps dans l’Octogone.

Le Brésilien était considéré comme l’un des meilleurs poids moyens au monde. “Jacare” est devenu connu pour son temps dans le JiuJitsu et le Grappling, ainsi que Strikeforce, où il était le champion des poids moyens de l’organisation.

«Je retourne à l’entraînement et, qui sait, je recommencerai la compétition. Je suis motivé par les défis, et le jiu-jitsu pour moi devient un défi, car il est très évolué, il y a beaucoup de nouveautés. C’est beau à voir », a déclaré le combattant de 41 ans.

L’ancien UFC a également révélé qu’il ouvrait un gymnase à Orlando, aux États-Unis. L’Académie Jacaré Jiu-Jitsu devrait ouvrir ses portes en janvier 2022 et le combattant a l’intention de promouvoir un programme pour les enfants spéciaux, avec déficit de l’attention, hyperactivité, autisme, entre autres.

