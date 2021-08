Ronaldo “Jacaré” Souza révèle sa pire erreur à l’UFC

in

Ronaldo “Jacaré” Souza a été licencié de l’UFC il y a plusieurs mois et maintenant, il révèle la pire erreur qu’il a commise au cours de ses 8 années dans l’entreprise (2013-2021). Huit années au cours desquelles il avait 9-7, perdant ses quatre derniers combats. Il a également reçu 7 bonus et a combattu dans deux divisions (poids moyen et poids mi-lourd).

Ronaldo Souza et sa pire erreur à l’UFC

Cela a été récemment commenté par le vétéran combattant brésilien au combat MMA :

Avis

« Je ne pense pas trop aux choses qui se sont passées dans le passé, je pointe toujours vers l’avenir. Je pense que quand quelqu’un parle trop de ce passé, c’est parce qu’il a peur de l’avenir. Mais je pense que j’ai fait une erreur.

«Les gens qui étaient avec moi ont fait des erreurs. Par exemple, vous auriez pu poser votre pied et dire : ‘Non, maintenant nous attendrons et nous battrons quand ce sera notre tour (pour la ceinture)’. Cela ne s’est pas produit, mais je ne peux pas en pleurer maintenant. Si des erreurs ont été commises, je pense que c’est tout.

Il sera intéressant de voir comment “Jacaré” Souza fait désormais et si vous réussissez dans une autre entreprise. Peut-être qu’à l’avenir, il aura l’opportunité de se battre pour d’autres titres et de devenir champion.

