Ronaldo le regroupe à Cruzeiro

01/06/2022 à 15:49 CET

Ronaldo n’a aucun scrupule à sortir le balai du Cruzeiro. Et sa nouvelle victime a été Fabien, le gardien qui a défendu le but de Celeste de Belo Horizonte pendant 17 ans, où il a atteint le nombre de 976 matchs. Eh bien, la nouvelle direction du club a décidé de se passer de leurs services, dans une décision qui a pris tout le monde du mauvais pied.

Le « Phénomène », qui contrôle 90% des actions du club, n’a eu aucun contact avec le gardien de 41 ans, qui est resté fidèle au club malgré deux saisons consécutives en Serie B. Et l’escroc a explosé sur les réseaux sociaux contre ce qu’ils considèrent comme un manque de respect de la nouvelle administration envers la grande idole de l’histoire moderne du club. Les critiques de Ronaldo se sont également propagées à la presse brésilienne.

Fabien Il apparaît sur toutes les photographies des dernières conquêtes de l’entité : les deux Coupes du Brésil (2017 et 2018) et les deux Brasileiroes consécutifs (2013 et 2014). Dans son cursus avec l’entité céleste, il y a 13 titres et 34 peines arrêtés, ce qui est l’une de ses grandes spécialités.

Fabio avait le statut d’idole à Cruzeiro

| Bruno Haddad / Cruzeiro

Le gardien, très blessé, a expliqué que le nouveau secrétariat technique ne lui avait pas laissé la possibilité de s’adapter au nouveau plafond salarial, dont il était prêt à profiter. Avec l’approbation du propriétaire RonaldoTout ce qu’ils ont fait, c’est lui montrer la porte de sortie de la pire des manières. Le club se défend en arguant que la décision a été prise « en raison de la responsabilité financière ».

A toute allure, le ‘Phénomène’ a licencié le secrétaire technique, l’entraîneur Vanderlei Luxemburg, qui l’a curieusement dirigé vers la Seleçao et le Real Madrid, et tout son staff technique. Et il a commencé à nettoyer les vestiaires, dans le but de réduire la masse salariale et de changer l’environnement pour tenter de revenir en Serie A, après deux saisons calamiteuses dans la division argent du football brésilien.

Ronaldo a déjà engagé un nouvel entraîneur, l’Uruguayen de 38 ans Paulo Pezzolano, qui était à Pachuca, dans le championnat mexicain, et qui fera sa première expérience sur un banc brésilien. L’ancien joueur du Barça et de Madrid recherche le profil d’un jeune professionnel, affamé et désireux de progresser, et qui va conquérir le monde.