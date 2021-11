« Ronaldo n’a qu’une ambition, finir avec plus de Ballon d’Or que de Messi »

27/11/2021

Act. à 11:58 CET

Il ne reste presque plus rien pour connaître le nom du vainqueur du Ballon d’Or 2021. Certains le savent peut-être déjà. C’est le cas de Pascal Ferré, le rédacteur en chef de ‘France Football’, qui connaît déjà le footballeur qui a remporté le titre individuel mais qu’il n’entend pas révéler. Et c’est que, bien que tout indique que le prix sera pour Leo Messi, obtenant ainsi son septième Ballon d’Or, tout peut se passer dans une cérémonie où le vainqueur de la nuit est gardé sous clé jusqu’au dernier moment.

« C’est la sixième année que j’en suis responsable et jusqu’à présent, je n’ai commis aucune erreur. Je ne veux pas mentir, mais je dis à tous ceux qui m’appellent que je ne peux pas dire le nom parce que les gagnants eux-mêmes ne le savent même pas encore. Ce ne serait pas juste de le savoir comme ça », admet l’une des personnes chargées de délivrer le Ballon d’Or.

En outre, Ferré révèle une histoire et une anecdote qui lui sont arrivées au cours de ces six années en tant que responsable du prix. Et ce n’est pas n’importe quel trophée. « Luka Modric il a pleuré comme un enfant quand je l’ai appelé & rdquor;, il avoue Ferré. Mais cela ne laisse pas que des moments inoubliables pour toute une vie. Aussi des rivalités éternelles comme celle de Cristiano Ronaldo et Léo Messi, avec respectivement cinq et six trophées. « Ronaldo n’a qu’une ambition et c’est de finir sa carrière avec plus de Ballon d’Or que Messi. Et je le sais parce qu’il me l’a dit », admet le rédacteur en chef du prestigieux média français.