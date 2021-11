Ronaldo Nazario a donné le drapeau final à la carrière de Rossi

14/11/2021 à 20h15 CET

.

le brésilien Ronaldo Nazario de Lima, ancien joueur et actuel président de Valladolid, eu l’honneur d’être chargé de remettre le drapeau final au GP de la Communauté de Valence et la longue et fructueuse carrière de l’italien Valentino Rossi.

Ronaldo, ancien joueur du PSV Eindhoven, Barcelone, Inter, Real Madrid, Milan, Cruzeiro et CorinthiansEn plus de l’équipe brésilienne, il a accepté l’invitation du pilote Urbino, qui a dit au revoir à une journée très excitante pour lui et tout le monde de la moto.

Le Brésilien a accueilli ‘Vale’ avec effusion dans son atelier avant la course et lui a donné une chemise Valladolid avec ‘Rossi’ dans le dos et le numéro ’46’.

Le président du club de Valladolid était chargé de donner le drapeau à la dernière course de Rossi, qui a terminé à la dixième place et a également été remporté par l’Italien Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) devant l’Espagnol Jorge Martín (Ducati).