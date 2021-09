Ronaldo prévient le PSG : “Gagner n’est pas mathématique”

09/07/2021 à 11h35 CEST

Blanchiment d’Arnau

Ronaldo Nazario a accordé une interview à ‘DAZN’ au sein la série ‘Le Président’ dans lequel il joue lui-même. L’actuel président de la Réel Valladolid et ancien joueur de Real Madrid et Barcelone passé en revue les principaux sujets du football actuel.

Le Brésilien a parlé de son Real Valladolid, qui est descendu à La Liga Smartbank, mais aussi parlé de le phénomène du Paris Saint-Germain, plein d’étoiles après l’incorporation de Leo Messi. Concernant cette combinaison stellaire, avec Mbappé, Neymar et Messi dans le trio offensif comme recette pour que le PSG remporte sa première Ligue des champions, c’était écrasant.

Les stars de l’effectif du club parisien ne garantissent pas le succès final, selon Ronaldo. En fait, il a donné en exemple son expérience au Real Madrid : “Il est encore trop tôt pour dire qui va gagner la Ligue des champions. Le PSG est en pole position, mais le football parlé est une chose et le football joué en est une autre. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent le domaine “.

“J’ai joué pour le Real Madrid pendant près de cinq saisons, dans l’équipe de ‘Los Galacticos’ et Je n’ai jamais gagné la Ligue des champions. Gagner n’est jamais mathématique, même si vous avez le meilleur dans votre équipe. Cela vaut aussi pour le PSG”, a avoué ‘O phénomène’.

‘Les Galacticos’, une constellation sans Champions

L’« ère galactique » est le nom par lequel le première étape de l’homme d’affaires espagnol Florentino Pérez en tant que président du Real Madrid. Florentino a pris l’habitude de acheter au moins un galactique chaque été pour aider à augmenter le niveau de commercialisation de l’équipe en termes de marketing au-delà du terrain de jeu.

Les signatures de Figue et Zidane Ils ont contribué à cimenter le Real Madrid et à en faire l’un des clubs les plus prestigieux au monde. Il y a également intégré Ronaldo et plus tard à David Beckham. Le club a grandi, mais cela n’a pas aidé à obtenir le titre le plus important au niveau continental.

Il prétend se refléter dans Mbappé

Dans la même interview, Ronaldo a parlé de Kylian Mbappé, s’assurant de se refléter dans un futur joueur du Real Madrid : « Il a des caractéristiques similaires au mien. Il a des qualités folles, une technique remarquable et il sait s’en servir à grande vitesse.”

“Il s’éloigne des défenseurs, il saute sur les gardiens. Il a des compétences pour courir et être rapide, comme on dit. Bien qu’il soit très jeune, il a déjà parcouru un long chemin“, a condamné le Brésilien. comparaison entre son jeu et celui de Mbappé il est toujours très présent et Ronaldo pense qu’il y a un certain parallèle. On verra si Mbappé finit aussi par devenir le « Galactique » de Florentino.