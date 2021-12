Ronaldo rachète le Cruzeiro

18/12/2021 à 20:07 CET

Ronaldo est très fort dans son projet de manager sportif. Ce samedi, il a été confirmé que l’ancien joueur du Barça et de Madrid prend 90 % du contrôle de l’actionnariat de Cruzeiro, un football brésilien historique en très basses heures qui achèvera sa troisième saison consécutive en Serie B en 2022. L’opération nécessitera un investissement du Phénomène qui dépassera les 60 millions d’euros.

L’annonce de l’achat du Cruzeiro, qui sera officialisée dans les prochains jours, a été faite ce samedi à Sao Paulo. à une réunion où ils étaient présents Ronaldo, qui sera le nouveau propriétaire, le président du club Minas Gerais, Sergio Santos Rodrigues, et des représentants de la société de courtage brésilienne XP Investimentos.

Ronaldo, qui est déjà le partenaire majoritaire de Valladolid, était ravi de l’achat du club, dans lequel il s’est professionnalisé et l’a propulsé vers la célébrité. « Je suis heureux d’avoir terminé cette opération, j’ai beaucoup à apporter à Cruzeiro pour amener le club là où il mérite d’être. Il y a beaucoup de travail devant, pour cela, je demande aux fans de se connecter avec le club en neuf, pour revenir pour aller au stade, nous aurons besoin de tout l’extérieur et de l’unité des habitants de Cruzeiro », assura l’excrack.

« Ce n’est pas le moment de célébrer quoi que ce soit, car nous avons beaucoup de travail et d’ambition, car notre ambition n’est autre que de faire à nouveau du Cruzeiro un club géant »a ajouté le Phénomène.

Le club céleste a vécu son dernier moment de splendeur en remportant deux fois de suite le Brasileirao (2013 et 2014) et deux Coupes du Brésil (2017 et 2018). En 2019, cependant, il a étonnamment perdu la catégorie et a déclenché un drame économique et financier qui a mis le club dans une situation extrême. Et, depuis lors, il n’y avait aucun moyen de revenir dans la catégorie élite du Brasileirao et, même, il risquait de terminer en Serie C, alors que son éternel rival, At. Mineiro a été l’équipe de l’année au Brésil, avec le doublé de la Ligue et de la Coupe. L’actuel entraîneur de Cruzeiro est Vanderlei Luxembourg.

Ronaldo a joué pour Cruzeiro entre 1993 et ​​1994, marquant 56 buts en 58 matchs, ce qui lui a valu, à 17 ans, d’être appelé par Carlos Alberto Parreira pour la Coupe du monde 94, aux États-Unis, où il ne jouera pas une minute. L’attaquant commencerait plus tard son passage européen au PSV Eindhoven.