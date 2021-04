Tout comme les divers enfants inspirés par les coiffures de David Beckham à travers l’Angleterre, le Brésilien Ronaldo a eu des fans du monde entier qui l’ont copié en 2002.

Dans l’une des versions les plus tristement célèbres de tous les temps, l’attaquant légendaire s’est présenté pour la finale de la Coupe du monde au Japon avec rien d’autre qu’une frange.

Les mamans du monde entier seront hantées par cette coupe de cheveux

Bien que cela n’ait pas empêché Ronaldo d’être le vainqueur du match

Même l’icône du Brésil admet que cela avait l’air totalement horrible et près de 20 ans plus tard, il a présenté des excuses à toutes les mères dont les fils l’ont copié.

« C’était horrible! » Ronaldo a déclaré à Sports Illustrated. «Je m’excuse auprès de toutes les mères qui ont vu leurs enfants se faire couper les cheveux.»

Alors que ses cheveux ont certainement fait tourner quelques têtes, Ronaldo a fait l’affaire avec ses pieds en marquant deux buts en seconde période alors que le Brésil battait l’Allemagne 2-0 pour soulever le célèbre trophée.

Le football n’a jamais vu une coupe de cheveux comme celle-ci

Il a couronné un tournoi électrisant pour le n ° 9, qui a marqué huit buts sur le chemin de la récolte du Soulier d’Or.

Et comme il se passe, il y avait en fait une raison derrière la coupe de cheveux folle de Ronaldo.

L’ancien attaquant a été légèrement blessé lors de la victoire en demi-finale contre la Turquie et avait besoin de quelque chose pour distraire les journalistes.

«Les journalistes ont oublié la blessure», a-t-il ajouté. «J’ai vu mes coéquipiers et je leur ai demandé: » Tu aimes ça? » Et ils ont dit: «Non, c’est horrible! Coupez ça ». Mais les journalistes ont vu ma coupe de cheveux et ont oublié la blessure.