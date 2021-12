Ronaldo trop rusé, alors que le duo de vétérans se combine pour battre Man Utd devant Norwich

Manchester United s’est appuyé sur ses militants expérimentés pour éliminer Norwich après que Cristiano Ronaldo et David de Gea ont prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre.

Un concours étonnamment égal dans les 15 premières minutes a produit peu d’action de but. C’est Alex Telles sur coup franc qui a menacé de marquer l’impasse lorsque son coup franc dévié a rebondi sur la barre transversale.

Un long arrêt qui a interrompu le concours après que Grant Hanley se soit blessé à l’épaule. L’arrière central est tombé maladroitement après un duel aérien avec Cristiano Ronaldo et a été remplacé par Jacob Sorensen.

United ressemblait à une équipe en transition avec une fluidité et un rythme qui manquaient cruellement. Néanmoins, ils auraient pu prendre l’avantage alors que la première mi-temps se poursuivait grâce à Ronaldo.

L’icône portugaise a été jouée en bas à droite, mais sa première touche laxiste l’a obligé à couper à l’intérieur. Après que des feintes intelligentes eurent compté pour deux défenseurs, son tir du pied gauche enroulé a été repoussé en lieu sûr par Tim Krul.

Une période de pression de Norwich alors que la pause se profilait menaçait d’exposer United. Cependant, comme les fans des Canaries sont devenus trop habitués à voir cette saison, leurs efforts n’ont pas été récompensés par un but lorsque la tête apprivoisée de Lukas Rupp a été récupérée en toute sécurité par David de Gea.

L’Espagnol a été rappelé à l’action après la pause, mais cette fois l’effort de Norwich était un peu plus redoutable.

L’indécision de Victor Lindelof laissait à Teemu Pukki le temps et l’espace pour tirer en bordure de la surface. Sa frappe était ferme et vraie, mais pas assez précise pour survoler le plongeon De Gea.

David de Gea à la rescousse pour le #MUFC 🧤 C’était la grande chance pour Pukki ! Regardez #NORMUN en direct sur Sky Sports Premier League et Main Event 📺 pic.twitter.com/0gYVSekMmI – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 11 décembre 2021

Sorensen a ensuite menacé United en concédant une série de corners. Avec 30 minutes à jouer, Norwich semblait le plus susceptible des deux de faire la percée.

Mason Greenwood a remplacé Jadon Sancho alors que Ralf Rangnick mélangeait son deck. En vérité, aucun des attaquants partants de United n’aurait pu se plaindre si leur nombre avait augmenté.

Avec peu de choix entre les côtés, Ronaldo a mérité un penalty de nulle part après avoir été transporté au sol par Max Aarons.

La chute théâtrale de Ronaldo et ses cris bruyants ont permis à l’arbitre de ne pas ignorer l’appel, bien qu’en vérité, il s’agissait d’une faute inutile d’Aarons, les prouesses aériennes de Ronaldo étant probablement dans sa tête.

Krul a fait de son mieux pour décourager Ronaldo, mais le Portugais a gardé son sang-froid, propulsant son équipe en tête après avoir envoyé Krul dans le mauvais sens.

De Gea suit Ronaldo

Norwich a presque rétabli la parité moins de deux minutes plus tard lorsque l’ancien défenseur central de Liverpool Ozan Kabak a pris le dessus sur Harry Maguire dans les airs. Sa tête était destinée au coin le plus éloigné, mais un arrêt plongeant spectaculaire de De Gea a épargné les rougissements de Maguire.

Une course rapide de Marcus Rashford a ensuite fait des ravages sur la gauche. Cependant, sa réduction à Ronaldo était légèrement égarée, garantissant que le vétéran ne pouvait guère faire plus que pousser la barre à bout portant avec le but béant.

De Gea a ensuite remporté le titre d’homme du match en réalisant un autre arrêt critique de Kabak dans le temps additionnel. Ce soir-là, ce sont les vétérans de Man Utd qui se sont levés.

