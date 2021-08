Ronaldo voit Man City déménager “d’ici le week-end” après une mise à jour majeure

Cristiano Ronaldo pense qu’il pourrait être un joueur de Manchester City “d’ici le week-end” à la suite de développements majeurs dans la saga des transferts, selon des informations.

Ronaldo a clairement fait savoir à son agent Jorge Mendes qu’il souhaitait quitter la Juventus cet été et non l’année prochaine à l’expiration de son contrat. Mendes a exploré des prétendants potentiels et est revenu vers son client avec un seul, et c’est City. Ils sont les seule destination possible pour lui.

En tant que tel, Mendes a entamé des discussions avec eux pour faire un coup sensationnel pour le joueur de 36 ans, comme l’a confirmé Fabrizio Romano hier.

Et maintenant, l’expert en transfert a révélé aujourd’hui que City “poussait vraiment, vraiment” pour un accord.

Cela fait penser à Ronaldo qu’un déménagement au stade Etihad pourrait être achevé en quelques jours et dès ce week-end, selon L’Equipe.

Il a également été révélé que CR7 avait parlé avec ses compatriotes internationaux portugais Ruben Dias, Bernando Silva et Joao Cancelo.

Le quintuple Balon d’Or s’est entretenu avec le trio City pour poser des questions sur le club et le vestiaire.

La Gazzetta dello Sport rapporte que Mendes est arrivé à Turin aujourd’hui sur un vol privé pour rencontrer son client.

Le média italien a déclaré qu’il s’était immédiatement rendu au domicile de Ronaldo dans les collines, ce qui est un geste important.

Il est clair que Ronaldo to City gagne en popularité. Cependant, il n’y a pas de chemin clair pour le mouvement actuellement.

Les champions en titre de Premier League ne veulent pas payer de frais, ce que la Juventus exige. Et ils veulent aussi qu’il baisse ses exigences salariales.

Harry Kane est maintenant complètement hors de l’équation. Leur objectif est donc uniquement de se procurer l’un des plus grands talents du football.

La Juventus ne transpire pas sur Ronaldo

La Juve reste assurée qu’elle ne perdra pas son précieux atout cet été malgré les spéculations importantes sur son départ.

Il a été placé sur le banc pour leur premier match de la saison ce week-end. Mais le vice-président du club, Pavel Nedved, a insisté sur le fait que cela ne signifiait rien.

“Nous ne devons pas essayer de créer des histoires sensationnelles là où il n’y en a pas”, a déclaré Nedved. “C’était une décision partagée avec le joueur. En début de saison, il n’est naturellement pas au top de sa forme.

« L’entraîneur essaie d’utiliser le meilleur alignement en ce moment. Je peux absolument confirmer que Ronaldo restera à la Juventus cette saison.

