Ronaldo vs Salah, Brentford méfiez-vous de la nouvelle star de Leicester et Newcastle fera demi-tour sans Bruce

Un autre week-end attrayant d’action en Premier League est à nos portes et la neuvième semaine de match est à ne pas manquer.

Les rivaux les plus féroces de l’histoire du football anglais s’affrontent à Old Trafford, il y a un savoureux derby londonien et la nouvelle ère de Newcastle commence avec un nouvel homme dans la pirogue.

Voici cinq choses à surveiller…

LES SUPERSTARS S’AFFRONTENT

L’un des matches les plus attendus de la saison est arrivé alors que Manchester United accueille Liverpool dimanche dans un match énorme en tête du classement de la Premier League.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer vise à montrer qu’elle a vraiment ce qu’il faut pour relever un défi pour le titre, tandis que l’équipe de Liverpool de Jurgen Klopp est deuxième, à un point du leader Chelsea, et a l’air en pleine forme.

Klopp a son trident offensif de Sadio Mane, Roberto Firmino et celui qui bat toutes sortes de records, Mohamed Salah, en pleine forme.

Salah a marqué lors de chacun de ses neuf derniers matchs – un nouveau record de club – et peut devenir le premier joueur de Liverpool à marquer lors de trois matchs consécutifs à Old Trafford s’il marque à nouveau.

Manchester United a concédé lors de chacun de ses 12 derniers matches de championnat et de coupe à domicile et n’a remporté qu’une seule des 10 dernières rencontres de Premier League contre Liverpool.

Pendant ce temps, l’homme principal de United, Cristiano Ronaldo, n’a pas réussi à marquer lors de ses trois derniers matchs et n’a pas exactement le meilleur bilan contre Liverpool – il n’a marqué que trois fois sur 12 apparitions contre les Merseysiders.

Mais nous savons tous maintenant qu’il est un homme pour la grande occasion – il a remporté sept titres de champion et cinq ligues des champions après tout – et cela promet d’être une bataille passionnante pour la suprématie entre deux superstars de bonne foi.

Salah a été en pleine forme pour Liverpool cette saison

Ronaldo n’est pas du genre à être éclipsé et a commencé son deuxième sort Man United en feu

JOURNÉE DU DERBY DE LONDRES

Pour de nombreux fans de Tottenham, West Ham s’inscrit à peine en tant que rival, seulement une simple nuisance – qui se situe à une distance considérable de leurs nobles préoccupations avec Arsenal, son rival du nord de Londres.

Cependant, l’écart se réduit entre les deux rivaux de la capitale alors qu’ils s’apprêtent à se rencontrer au London Stadium (dimanche, 14h).

Le patron des Spurs, Nuno Espirito Santos, aura son équipe prête comme si elle devait affronter son plus grand ennemi pour maintenir l’élan, après avoir remporté deux matchs au rebond.

Mais West Ham est une équipe de premier plan ces jours-ci avec de la qualité et de la force dans toute son équipe.

Ils ont remporté cinq de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues et y sont parvenus grâce à une victoire éclatante 3-0 contre Genk en Ligue Europa.

Le match pourrait bien être gagné et perdu au milieu de terrain, avec Declan Rice et Tomas Soucek un partenariat formidable qui ne donnera pas aux Spurs autant de possession qu’ils en avaient à Newcastle le week-end dernier.

Le récent record des Spurs dans les derbies londoniens est également lamentable – ils ont perdu leurs quatre derniers matchs – et ils ont été battus au London Stadium la saison dernière.

West Ham a battu Genk en milieu de semaine et sera plein de confiance

L’ÈRE NOUVELLE (ISH) COMMENCE

Un nombre important de l’équipe de Newcastle aurait voulu que Steve Bruce soit limogé avant leur voyage dans le sud de Londres pour affronter Crystal Palace (samedi, 15 heures) – et ils ont réalisé leur souhait.

Graham Jones a été l’homme chargé de renverser la fortune des Magpies – pour l’instant – par les nouveaux propriétaires méga-riches du club.

Cependant, il est juste de dire que le jury ne sait pas si Jones peut faire une grande différence pendant qu’il est dans le hotsteat.

En tant qu’entraîneur adjoint de Bruce, il doit assumer une part de responsabilité pour leurs mauvaises performances cette saison, ce qui les a laissés au deuxième rang du classement et sans victoire en huit matchs.

Son précédent poste de direction, chez Luton, ne s’est pas bien terminé car il a eu du mal à répéter le succès de son prédécesseur éponyme Nathan Jones – et a fini par être remplacé par le même homme.

Un fan a qualifié Jones d’énigme… d’autres sur les réseaux sociaux ont été moins gentils !

Newcastle a certainement du pain sur la planche face à une équipe de Palace qui n’a gagné qu’une seule fois cette saison mais qui a montré des signes de progrès prometteurs et est invaincue à Selhurst Park sous Patrick Vieira.

Voyons donc comment les souhaits des fans de Newcastle se concrétisent ! Bruce est parti avec 1000 expérience de gestion de match de ligue et 100s en tant que joueur et arrive ……. Graham Jones Qui avouons-le est la plus grande énigme du football #relégation – AnthonyWhite (Chalky) (@ant_antwhite) 20 octobre 2021

Il ne pouvait pas faire pire Richard 😉 Mais je laisserais simplement Graham Jones pour un match ou 2 si c’est le temps dont ils ont besoin pour faire venir le nouveau manager – Stuart Adams (@stu_adams9) 15 octobre 2021

LES LOUPS SE FONDENT SUR LEEDS

Leeds a été mis à rude épreuve depuis le début de la saison et la défaite contre Southampton la dernière fois a mis l’équipe de Marcelo Bielsa dans un sacré pétrin avant la visite des Wolves (samedi, 15h).

Leeds n’a remporté qu’une seule victoire en huit matchs et se rapproche de la zone de relégation.

Luke Ayling, Patrick Bamford, Junior Firpo et Robin Koch sont tous portés disparus en raison d’une blessure pour rendre le travail de Bielsa encore plus difficile, tandis que Kalvin Phillips est également peu susceptible de courir le risque d’avoir tout juste repris l’entraînement.

Les loups, en revanche, rugissent en ce moment après avoir remporté trois sur le spin et semblent avoir le numéro de Leeds à Elland Road.

Ils ont remporté leurs trois derniers matches de championnat à l’extérieur contre Leeds sans encaisser le moindre but et ont remporté leurs cinq dernières rencontres.

Bielsa est en difficulté et les loups peuvent ajouter à sa misère

LE NOUVEAU CHASSEUR DES RENARDS

Leicester se rendra à Londres pour affronter Brentford (dimanche, 14 heures) dans le but de remporter trois victoires sur le spin.

Brendan Rodger comptera sur son attaquant vedette pour gagner les trois points – mais nous ne parlons pas de Jamie Vardy.

Patson Daka a déjà fait ses preuves en Premier League et en Ligue Europa alors que le joueur de 23 ans a marqué contre Manchester United, suivi d’un incroyable parcours de quatre buts contre le Spartak Moscou.

Témoin du potentiel de Daka, le patron de Brentford Thomas Frank se méfie de l’attaquant en forme de Leicester.

Frank a déclaré: « Bien sûr, nous avons suivi Daka, en particulier avant ce match, nous savons que c’est un joueur dont nous devons être très conscients.

« Ils ont vraiment développé une bonne équipe qui est vraiment dangereuse et ils vont se battre à nouveau pour les quatre premiers cette saison. »

L’attaquant zambien a un timing qui ne s’apprend pas : son jugement sur la ligne de hors-jeu est une forme d’art et sa finition, comme au Red Bull Salzburg, est clinique – alors méfiez-vous des Bees !

Patson Daka vole haut à Leicester