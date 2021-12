Ronan Keating confirme qu’il a subi une vasectomie sur Celebrity Juice

Ronan Keating a confirmé qu’il avait subi une vasectomie (Photo: . / Channel 4)

Ronan Keating a révélé qu’il avait subi une vasectomie cette année après avoir accueilli son plus jeune enfant Coco en lock-out.

La star de Boyzone, 44 ans, n’a pas dépassé les deux minutes d’un épisode de Noël de Celebrity Juice avant que Keith Lemon ne lui fasse révéler s’il avait subi l’opération.

Keith a sondé: «La dernière fois que vous étiez sur Celebrity Juice, nous avons annoncé que vous envisagiez le snip. Pouvez-vous confirmer ou ne pas confirmer que vous l’avez eu ? »

Ronan fit une pause maladroite alors qu’un roulement de tambour jouait en arrière-plan : « Eh bien… je l’ai eu, je l’ai eu. J’ai eu la cisaille ! Liberté! Liberté!’

Prouvant qu’il se débrouillait plutôt bien après l’opération, Ronan a ensuite fait quelques poussées de hanche à George Michael’s Freedom.

Ronan et sa femme Storm, 40 ans, partagent ses deux plus jeunes enfants, son fils Cooper, quatre ans, et sa fille d’un an, Coco, et Ronan a également trois enfants plus âgés – Ali, Missy et Jack – de son premier mariage avec Yvonne Connolly.

Storm a convaincu Ronan de passer sous le couteau après leur deuxième enfant ensemble (Photo : Dave Benett/. pour Hugo Boss UK)

Le couple avait déjà parlé de lui après la naissance de Coco au début de la pandémie, estimant que cinq enfants suffisaient.

Il a révélé sur Loose Women: » Storm me l’a dit environ deux ou trois semaines après la naissance de Coco.

‘Elle a dit « D’accord, eh bien, c’est tout maintenant, vous devez obtenir le cisaillement », et j’étais comme » Quoi? Nous n’en avons pas parlé !

Ronan a confirmé: ‘Non, c’est ça. Nous avons cinq enfants merveilleux et en bonne santé et je suis vraiment, vraiment béni, mais je pense que c’est tout, nous devons l’appeler un jour.

Celebrity Juice est la première fois que Ronan parle de sa vasectomie depuis l’opération, et on ne sait pas exactement quand il est passé sous le couteau.

