L’auteur-compositeur-interprète né à Dublin, Ronan Keating, a obtenu des « dommages et intérêts substantiels » de la part de l’éditeur de The Sun News Group Newspapers (NGN) pour des opérations illégales de piratage téléphonique exécutées par des journalistes de News of the World, aujourd’hui disparu.

Le membre de Boyzone, Ronan Keating, a intenté une action en justice contre la filiale de News Corp News Group Newspapers en avril de l’année dernière, et des médias, dont RTÉ, dont le siège est à Dublin, ont récemment annoncé qu’il avait accepté l’offre de règlement du défendeur. Cependant, malgré le descripteur « substantiel » susmentionné, le montant exact du paiement reste incertain.

Keating a déclaré dans le procès qu’entre 1996 et 2011, il avait identifié plusieurs articles de News of the World contenant des informations personnelles qu’il n’avait pas révélées publiquement. Les enquêtes menées entre 2005 et 2007 ont montré que les employés de News of the World avaient accédé illégalement aux messages vocaux de personnalités de premier plan, et le journal (via sa société mère News UK) en avril 2011 a présenté des excuses publiques et a accepté d’indemniser huit parties qui avait intenté une action en justice contre elle à la suite des piratages.

Puis, à la suite d’allégations supplémentaires, plus graves encore, News of the World a fermé ses portes en juillet de la même année, après 168 ans de publication. L’actrice Sienna Miller a reçu au-dessus de 100 000 £ (138 300 $ au taux de change actuel) en dommages-intérêts pour l’opération de piratage illicite de la publication, tandis que la décoratrice d’intérieur (et l’ancienne belle-mère de Miller) Kelly Hoppen a accepté un règlement de 60 000 £ (82 980 $), pour n’en nommer que quelques-uns. l’indemnisation qui a résulté du scandale.

L’artiste “This I Promise You” Ronan Keating n’avait pas abordé le règlement sur les réseaux sociaux ou sur son site Web au moment de la publication de cet article. Après l’audience de la Haute Cour au cours de laquelle les parties ont informé le président du tribunal qu’elles étaient parvenues à un accord, l’homme de 44 ans a exprimé le souhait de remettre l’affaire en question.

«Je suis ravi que NGN ait maintenant accepté la responsabilité de publier d’innombrables articles sur ma vie privée et celle de ma famille qui auraient dû rester privées.

“Pendant de nombreuses années, j’étais méfiant quant à la façon dont mes informations privées étaient obtenues et je suis ravi de pouvoir maintenant mettre cet épisode derrière moi et passer à autre chose”, a terminé l’acteur vocal de PAW Patrol: The Movie, qui est sur le point de lancer le Festival de la Rose de Lancastre avec un concert le vendredi 6 août.

L’avocat du défendeur a indiqué que NGN avait également présenté ses “sincères excuses” à Keating et reconnu “qu’une telle activité n’aurait jamais dû avoir lieu et qu’elle n’avait pas le droit de s’immiscer dans la vie privée du demandeur de cette manière”. Il convient de souligner à cet égard que NGN n’a pas reconnu sa responsabilité en ce qui concerne les allégations de piratage téléphonique au Sun, par RTÉ.

