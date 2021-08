Ronda Rousey blâme les fans de la WWE pour la sortie de Bray Wyatt

in

Comme les fans de la WWE peuvent s’y attendre, les commentaires de Ronda Rousey n’ont pas été acceptés et réfléchis par un bon nombre de personnes. Après tout, ils ne chanteraient pas le retour de Bray Wyatt et ne seraient pas stupéfaits par sa libération s’il était impopulaire auprès d’eux, et beaucoup ont pointé du doigt la mauvaise gestion par la WWE des personnages de Wyatt à maintes reprises. Essentiellement, la croyance populaire est que si les fans se sont jamais ennuyés avec Bray Wyatt, c’est parce que la WWE ne semblait jamais le réserver pour gagner quand cela importait.