Ronda Rousey révèle la naissance de sa fille avec son mari Travis Browne

Ronda Rousey et son mari Travis Browne ont accueilli leur premier enfant, a annoncé Rousey lundi. La combattante du MMA a partagé deux photos de sa petite fille, se concentrant sur son bras. Le couple a nommé leur fille La’akea Makalapuaokalanipō Browne, a révélé Rousey dans la légende Instagram, ajoutant seulement un emoji de cœur. Browne a également partagé la nouvelle sur sa page Instagram, ajoutant un message à sa fille en disant : “Tu es tellement incroyablement aimée !”

Rousey, 34 ans, a révélé qu’elle était enceinte en avril lorsqu’elle a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube. “Le plus méchant bébé de la planète, bientôt disponible. Le 22 septembre”, a-t-elle déclaré aux fans. Fin juin, Rousey et Browne ont annoncé qu’ils attendaient une fille. Ils ont choisi de ne pas organiser de soirée de révélation du genre élaborée, contrairement aux nombreuses soirées controversées organisées par d’autres parents.

“Nous ne voulions rien faire qui mettrait le feu à des centaines d’hectares, voire des milliers. Certaines personnes sont des idiots”, a déclaré Rousey dans sa vidéo de révélation de genre. “Nous gardons les choses simples, nous gardons les choses en sécurité, nous les gardons à la manière de Browsey Acres.” Le couple est allé avec une simple révélation animée, avec un œuf vert en train d’éclore pour montrer un sonagramme avec le texte “C’est une fille” en dessous.

Rousey et son compagnon de combat Browne se sont mariés en août 2017 à Hawaï. Rousey a marqué son anniversaire le mois dernier en partageant plusieurs photos de leur relation et de leur mariage. “Joyeux anniversaire à l’homme le plus sexy du monde ! [Browne] Mon âme de coeur et mon univers ! Mon tout et plus encore ! Mon soleil et mes étoiles, la lune de ma vie », a écrit Rousey. « HhmmMER à mon HmmMEE !! Je ne peux pas croire que ça ne fait que quatre ans, j’ai l’impression que ma vie n’a même pas commencé avant que tu y sois. Si seulement je savais quand nous nous sommes rencontrés un jour, je serais pieds nus et enceinte en sentant votre bébé faire des backflips dans mon ventre tout en proclamant mon amour pour vous et en vous souhaitant un joyeux quatrième anniversaire.” À la fin de sa légende, Rousey a dit qu’elle est la “la femme la plus chanceuse du monde” et ils sont “toujours les meilleurs amis”.

Rousey est apparue pour la dernière fois dans un événement de la WWE en 2019. Plus tôt cette année, Rousey a déclaré à Table Talk qu’elle n’avait aucun plan précis sur le moment où elle retournerait à la WWE, bien que cette interview ait eu lieu avant qu’elle n’annonce sa grossesse. “Je ne sais pas. Quand j’en ai envie”, a-t-elle déclaré lorsqu’on l’a interrogée sur son éventuel retour. “Finalement, quand j’en ai envie. Je ne sais pas.” À son retour, Rousey a déclaré qu’elle aimerait affronter Nia Jax sur le ring.

“Une personne avec qui je suis capable de faire le plus est Nia [Jax] parce qu’elle est vraiment très forte », a déclaré Rousey à l’époque. « Je n’ai pas à m’inquiéter de la blesser. J’ai l’impression d’avoir fait de très bons matchs avec elle. Mes premiers singles étaient avec elle. Nous avons également déjà parcouru ce scénario. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. J’aime vraiment avoir quelqu’un de très fort avec qui je peux travailler et que je peux utiliser comme base mais aussi sur moi. J’aimerais vraiment travailler avec Rhea Ripley.”