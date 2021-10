Ronda Rousey révèle sa silhouette post-grossesse 10 jours après avoir accueilli une petite fille

Ronda Rousey est une nouvelle maman puisqu’elle a accueilli sa petite fille avec son mari Travis Browne fin septembre. Et seulement 10 jours après l’accouchement, la star de l’UFC et de la WWE, âgée de 34 ans, s’est rendue sur Instagram pour montrer sa silhouette. Et dans la légende, Rousey a parlé de ce que sa mère a fait peu de temps après avoir eu sa sœur.

« 10 jours après l’accouchement – ma mère a repris l’entraînement 6 jours après avoir eu ma sœur Maria, puis a pris du poids et a remporté l’US Open de judo 6 semaines plus tard… quand elle était enceinte de moi, elle n’a pris que 12 livres – et j’étais un 8 livres bébé ! J’ai décidé de la laisser garder ces dossiers », a écrit Rousey.

« Mon corps semble récupérer plus rapidement que je ne l’espérais, mais je ne saurai pas vraiment si Pō a lancé une grenade en sortant jusqu’à mon examen de 6 semaines. Depuis que je me suis cassé les deux mains et que je suis tombée enceinte, j’ai l’impression d’avoir perdu une vie de muscle – il est facile de se décourager à cause de tous ces progrès perdus – mais j’ai hâte d’être autorisé à m’entraîner encore plus. C’est une opportunité de recommencer et de façonner mon corps dans sa prochaine phase. «

Rousey a annoncé qu’elle et Browne allaient avoir un bébé en juin. En juillet, Rousey est allée sur Instagram pour parler franchement de sa grossesse. « J’ai hâte de rencontrer ce bébé, de voir à quoi elle ressemble, comment elle est unique, comment elle est comme moi et son père. Je meurs d’envie de voir la couleur de ses yeux », a-t-elle écrit à l’époque, par PEOPLE. « À quoi ressemble son rire ? Quand elle s’éclaircit la gorge, est-ce qu’elle va le faire [the] de la même manière que ma mère et moi le faisons ? »

Rousey a poursuivi: « J’aimerais pouvoir dire que la grossesse est incroyable, que je ne me suis jamais sentie aussi puissante en tant que femme. Mais j’ai plutôt l’impression que mes organes sont écrasés par le miracle de la vie. Je ne me suis jamais senti aussi épuisé, démotivé ou conscient de la gravité. Certains jours, je dois rester allongé sur le côté pendant des heures juste pour respirer confortablement. Il n’y a pas de pause, c’est une corvée, j’essaie juste de passer un jour à la fois. Rousey est une ancienne championne des poids coq féminin de l’UFC et a terminé sa carrière de MMA avec une fiche de 12-2. À la WWE, Rousey a remporté le Raw Women’s Championship mais l’a perdu contre Becky Lynch à WrestleMania 35.