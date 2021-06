Ronde 12 avec Mauricio Sulaiman : boxe cubaine

Par Mauricio Sulaiman

Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Ce vendredi 11 juin dernier, un événement historique a eu lieu à Aguascalientes, au Mexique, alors que l’équipe olympique cubaine de boxe, qui s’y est préparée ces dernières années, a tenu une rencontre amicale avec une variété de combattants professionnels mexicains à la Foire. San Marcos. sable.

Il y a eu huit combats d’exhibition sanctionnés par la Commission de boxe d’Aguascalientes, avec son président Christian Garduño Ortiz. La coordination générale de tous les sports était confiée au Dr Manuel Aceves et l’événement était organisé par Gerardo Saldívar. Le président de la FECOMBOX, Juan Carlos Pelayo, ainsi que moi-même en tant que président de la WBC, avons été invités comme témoins d’honneur à cette rencontre historique.

Le gouverneur, Martín Orozco Sandoval, était présent, qui s’est assis avec le reste des fans, montrant un exemple d’humilité et d’amour pour le sport.

Cuba n’a pas autorisé la boxe professionnelle depuis 1959, lorsque le régime de Fidel Castro a interdit les sports professionnels. Les Cubains ont dominé la boxe amateur pendant des décennies, remportant d’innombrables médailles aux Jeux olympiques. Le légendaire triple champion olympique, Teofilo Stevenson, a été considéré à de nombreuses reprises pour lutter contre le champion de boxe professionnel de l’époque : Muhammad Ali.

Cuba a généré 19 champions du monde au total. Kid Chocolate est considéré comme le meilleur de tous, avec un record de 136-10-6.

Le Mexique a reçu à bras ouverts et à cœur ouvert un petit groupe de boxeurs qui ont fait des carrières légendaires dans notre pays. Le grand promoteur cubain, Cuco Conde, s’est consacré à tenter sa chance ici et est arrivé avec l’entraîneur Kid Rapidez, et les lutteurs José Mantequilla Napoles, Ultiminio Ramos, Luis Manuel Rodríguez et le seul encore vivant : José Legra, qui vit maintenant à Espagne. .

Par la suite, et au fil des années, on a vu des boxeurs cubains émigrer en quête de fortune principalement aux États-Unis, avec plusieurs champions importants émerger, parmi eux : Joel Casamayor, Yuriorkis Gamboa, Diosbelys Hurtado, Guillermo Rigondeaux et Yordenis Ugas.

Ce qui s’est passé à Aguascalientes était une expérience visionnaire orchestrée par un grand passionné de boxe : Fernando Barbosa, qui est un cadre supérieur dans le monde de la télévision, un juge certifié WBC et qui a dirigé le programme Knock Out d’ESPN, un leader de la diffusion. la boxe, car ce réseau a diffusé chaque week-end des lettres d’élite quel que soit le pays ; Des cartes tout simplement merveilleuses avec une narration de Salvador Rodríguez et Renato Bermúdez, et une variété d’invités spéciaux.

Cuba a fait preuve d’un haut niveau technique, raffiné, tandis que les Mexicains recherchaient une boxe courte et agressive. C’était merveilleux de voir la discipline et la stratégie que chaque combattant suivait à la lettre ; le coin brillamment communiqué et il y a un équilibre et une coordination parfaits dans tous les mouvements. Le célèbre directeur de la boxe nationale cubaine, Alberto Puig, était présent et était très satisfait de cet événement binational. Le public a beaucoup apprécié cette carte et s’est toujours intéressé aux actions du ring.

Nous avons été témoins avec grand plaisir de tous les soins que la commission de boxe et les organisateurs ont apportés : examens médicaux, pesées, gants de 10, 12 et 14 onces ; deux ambulances, avec des ambulanciers toujours prêts, et un service médical sur le ring. Les officiels sur le ring étaient tous neutres pour assurer une compétition équitable, et avec des arbitres qualifiés pour toute éventualité.

David Sutherland d’Oklahoma, Steve Morrow et Edward Anthony Collantes de Californie, et Héctor Afu du Panama ont donné de merveilleuses performances en tant qu’arbitres et juges. Les tableaux de bord n’étaient qu’une référence en tant que matches d’exhibition. À la fin de chaque combat, les deux combattants ont reçu des applaudissements bien mérités du public et une médaille commémorative pour l’événement historique.

LE SAVIEZ-VOUS …?

Jack Johnson, qui était le champion du monde afro-américain, et qui vient d’être commémoré 75 ans après sa mort, a perdu son titre à Cuba.

Johnson a dû quitter les États-Unis, étant poursuivi par la loi pour des crimes à caractère racial. Il a combattu et défendu son titre à Paris, Madrid et même combattu au Mexique. Il a perdu le titre à La Havane, à Cuba, contre Jess Willard dans un combat qu’il a prétendu avoir lancé pour finalement succomber.

L’ANECDOTE DU JOUR

Mantequilla Napoles et Ultiminio Ramos étaient très proches de mon père et donc de toute ma famille. Il était courant de les voir dans le parc Miguel Alemán, car ils assistaient aux matchs de baseball de Vagabundos, où Don José était le directeur et ses quatre enfants jouaient tous les dimanches.

À une occasion, il y a eu un excellent petit-déjeuner à la maison, avant de se rendre à un événement où mon père a été rejoint par de nombreux champions. Ma mère était pressée, s’occupant des plus de 60 personnes qui mouraient de faim ; À cela, Ultiminio lui a dit: “Doña, je peux te demander deux œufs au plat, car je suis au régime et tout a l’air délicieux.”

Le temps a passé et aucun des œufs n’est arrivé, car ma mère a oublié… Quand Doña Martha est arrivée, Ultiminio a commenté : “Doña, penses-tu que la poule aura pondu les œufs ?” Suivi des rires de toutes les personnes présentes…

