Ronde 12 avec Mauricio Sulaimán: Célébrités de la boxe

Par Mauricio Sulaimán / Fils de José Sulaimán / Président du WBC

Est-ce bon de voir des personnalités monter sur le ring? Bien sûr! Mais il est important de franchir plusieurs étapes pour en faire un succès retentissant.

La boxe est le sport le plus ancien de l’histoire. Tout a commencé par l’obtention du pouvoir et de la suprématie dès l’époque des grottes, et ainsi cela a évolué pour trouver des traces de cette discipline tout au long de l’évolution de l’humanité. Mon ami, un commissaire de boxe californien, m’a confirmé que c’était l’un des rares sports mentionnés dans la Bible, et voici les citations:

1 Corinthiens 9:26: «C’est pourquoi je cours de cette manière, non comme sans viser; de cette façon je me bats, pas comme battre l’air ».

2 Samuel 2:14: «Alors Abner dit à Joab: ‘Que les jeunes gens se lèvent maintenant et se disputent devant nous.’ Et Joab a répondu: ‘Laissez-les se lever.’

Psaumes 3: 7: «Lève-toi, Seigneur! Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes mes ennemis sur la joue, tu brises les dents des méchants ».

Ezéchiel 25: 12-13: «Ainsi parle le Seigneur Dieu: ‘Parce qu’Edom a agi de manière vindicative contre la maison de Juda, il a encouru une grave culpabilité et s’est vengé d’eux’; c’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu: ‘J’étendrai aussi ma main contre Edom, j’en retrancherai les hommes et les animaux et je le laisserai en ruines; de Teman à Dedan ils tomberont… »».

Notre sport a été pratiqué par de grandes personnalités de l’histoire: Nelson Mandela, le pape Jean-Paul II, le président Adolfo López Mateos, Cantinflas et même l’actuel premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

C’est un sport qui génère de grandes émotions; il est passionné et motive à vouloir être celui qui est un jour au sommet du ring à générer ces histoires.

Rocky est un personnage que le grand Sylvester Stallone a créé et conduit des millions de personnes à suivre cette discipline, à manger des œufs crus à l’aube, et à courir dans les rues pour s’entraîner à la boxe …

Il y a beaucoup de personnalités qui ont essayé d’entrer officiellement sur le ring et ont eu des combats amateurs, des expositions et même des professionnels.

Le coureur à domicile de baseball, José Canseco, a eu quelques combats; Shaquille O’Neal a donné une exposition avec Shane Mosley; le chanteur Donny Osmond l’a essayé aussi; Ryan O’Neal, grand passionné de boxe, a produit des films sur ce sujet et a également décidé d’essayer de se battre, et l’acteur hollywoodien, Mickey Rourke, a tenu plusieurs combats professionnels, notamment en devenant le combat principal au Japon. Le meilleur de tous était l’énorme joueur de ligne défensive des Dallas Cowboys Ed Too Tall Jones, qui a remporté six combats professionnels, tous par KO.

Aujourd’hui, c’est devenu un phénomène qui semble incontrôlable. Tout a commencé il y a trois ans, lorsqu’un match de boxe amateur entre deux influenceurs a été annoncé en Angleterre: KSI d’Angleterre a affronté Logan Paul, générant une maison spectaculaire dans un événement mal organisé, mais qui avait un public inhabituel; Des familles entières ont rempli l’arène et le concours a abouti à un tirage au sort.

Un an plus tard, la revanche a eu lieu, mais c’était déjà un combat professionnel, et ils ont rempli le Staples Center de Los Angeles; là KSI a gagné. Le frère de Logan, Jake Paul, s’est également battu, commençant leur dévouement exemplaire à la boxe. Ils s’entraînent sans relâche, ils ont de la passion et ils le font bien. Jake a eu deux autres combats, assommant ses rivaux de manière spectaculaire; l’un, un ancien joueur de la NBA, et l’autre un ancien combattant et combattant de MMA.

Logan affrontera Floyd Mayweather en juin; ce sera une exposition et elle génère du bruit dans le monde entier.

Est-ce bon pour la boxe de voir des personnalités monter sur le ring? BIEN SÛR! Cela amène des millions de fans à regarder ce sport, à condition que les commissions où se déroulent les combats veillent à ce qu’il y ait des examens médicaux rigoureux, des tests antidopage et une évaluation préalable pour vérifier que le combat est équilibré, ainsi que d’avoir un arbitre qualifié prêt à agir si nécessaire.

Désormais, des champions légendaires annoncent des spectacles et des combats; cela, à mon avis, est plus prudent. La boxe n’est pas un jeu, et soutenir un combat après des années de retraite nécessite de nombreux facteurs pour s’aligner.

Holyfield se battra à 58 ans contre Kevin McBride, 47 ans; les deux ont plus de 10 ans à ne pas monter sur un ring. Oscar de la Hoya combattra également un combattant de MMA, et plusieurs anciens champions ont déjà annoncé des expositions.

Julio César Chávez et Travieso Arce ont donné l’exemple de la façon de faire une exposition. Ils doivent être avec un masque, avec des gants de 16 ou 18 onces, pas plus de trois balles et avec des motifs altruistes. Ils sont montés pour donner un grand spectacle, pour divertir le public et avec respect et admiration pour leur rival.

Espérons que cette tendance aux combats de personnalité et aux combats de champions légendaires n’aura pas de conséquences et qu’ils seront bien organisés et bien entretenus pour les événements.

TU SAVAIS QUE…?

Mike Tyson est revenu sur le ring pour donner une exposition avec Roy Jones Jr., pendant les moments les plus difficiles de la pandémie; Cela a conduit des millions de personnes à voir l’émission, générant une émission parmi les 10 meilleures ventes à la carte de l’histoire. Tyson a fait une grande démonstration et a secoué le monde.

L’anecdote d’aujourd’hui

Mon père a souffert à plusieurs reprises lorsqu’il a vu de grandes idoles du passé revenir encore et encore sur le ring par nécessité financière ou à cause de ce désir de rester populaire, manquant les applaudissements du public. Il a vu comment Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali et tant d’autres ont été humiliés, en s’entendant alors qu’ils ne devraient plus l’être.

Une des nuits tristes était celle où El Púas Olivares a annoncé son adieu depuis le ring, l’un des nombreux qu’il avait déjà fait; Devant une Mexico Arena pleine, il est monté avec des mariachis pour affronter une recrue: Ignacio Madrid. El Puas est tombé neuf fois sur la toile et a perdu par KO, dans l’un des spectacles les plus embarrassants de la boxe …

«Le boxeur ne tolère pas de voir que c’est quelqu’un d’autre qui reçoit les applaudissements; il entre dans une grande dépression qui ne lui permet pas de vivre en paix, et le pire de tout c’est qu’il reste plusieurs fois l’argent et, avec lui, tous les faux amis qui ont joui des fruits des années de gloire ».

J’apprécie vos commentaires à contact@wbcboxing.com