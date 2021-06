Ronde 12 avec Mauricio Sulaiman : Éliminer la discrimination

Par Mauricio Sulaiman

Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Samedi 19 juin dernier, une étape historique a été franchie avec la célébration du 16 juin, autour de la lutte pour le championnat du monde WBC à Houston, Texas.

Le champion du monde Jermall Charlo a défendu son titre contre le Mexicain Juan Macías Montiel dans un combat dramatique et spectaculaire. Une carte de boxe sensationnelle promue par TGB Promotions et Lions Only Promotions et diffusée sur Showtime, qui comprenait une carte pleine d’action.

Le 19 marque la date à laquelle l’État du Texas a finalement aboli l’esclavage, un événement remontant à 1865.

Le World Boxing Council a décidé de commémorer cette date en honorant l’égalité humaine, et ainsi de poursuivre notre combat contre toute forme de discrimination.

Après avoir analysé quelques propositions de design, nous avons sélectionné l’art merveilleux produit par Estudio Menchaca et un chef-d’œuvre unique a été créé, représentant la rupture des chaînes et la poignée de main de la confrérie.

Cela n’aurait pas pu être un meilleur moment pour le faire; Jeudi dernier précisément, le président des États-Unis, Joe Biden, a signé la loi pour convertir cette date en fête nationale.

La WBC célébrera cette journée chaque année, produisant une ceinture commémorative, tout comme nous le faisons avec les 5 mai et 16 septembre.

C’était un week-end avec beaucoup d’activité de boxe. Top Rank a promu une carte à Las Vegas, diffusée sur ESPN ; Golden Boy a eu une émission à El Paso, avec une émission sur DAZN et la participation de Jaime Munguía très belle et Roca Zamora a perdu son titre de poids mouche WBC contre Marlen Esparza, dans un combat sensationnel qui fournira sûrement une revanche.

Tom Brown et PBC ont fait la promotion de l’émission de Houston sur Showtime où, en plus de Charlo vs. Macías, il y avait une guerre totale entre les Mexicains Pitbull Cruz et Francisco Bandido Vargas.

Enfin, à Guadalajara, au Mexique, le Grand Champion du Mexique, Julio César Chávez, a fait vibrer le public avec une démonstration de classe et de courage, avec une fabuleuse prestation devant Héctor Macho Camacho Junior au stade Jalisco, dans une fonction diffusée en pay- par vue. -vue. et par Azteca TV.

Un moment très émouvant s’est produit à la fin – Julio César et Canelo Álvarez se sont embrassés sur le ring car c’est la remise du flambeau de l’un à l’autre en tant que plus haute figure du Mexique.

Hier, c’était la fête des pères, qui a généré de nombreuses émotions dans la majeure partie de l’humanité.

Beaucoup ont pu partager et profiter de cette fête avec leurs parents et leurs familles, après une pandémie qui nous a tous éloignés de nos proches. L’année dernière, vous ne pouviez même pas visiter, encore moins étreindre et embrasser vos parents.

Beaucoup d’entre nous ont une journée remplie de souvenirs. Ceux d’entre nous qui n’ont plus de présence physique ont nos merveilleux souvenirs intemporels. Dans mon cas, j’ai reçu beaucoup de beaux messages de personnes se souvenant de mon père en ce jour spécial.

L’ANECDOTE DU JOUR

Il y a environ 15 ans, je me suis rendu à Hermosillo pour accompagner mon père à un combat avec notre champion des poids légers José Luis Castillo.

Le promoteur était Fernando Beltrán, et après avoir pesé nous allions avoir une réunion de production ; Beltrán a appelé son neveu, qui avait 20 ans, et lui a demandé de s’occuper de mon père pendant que nous allions à la réunion.

Assis dans le bar du hall, le garçon était nerveux et ne savait pas de quoi parler. Eh bien, tout à coup, sorti de nulle part, il a dit : « Regardez Don José, avez-vous vu cette fille chaude là-bas ? » Mon père a tellement ri et à partir de là, ils n’ont pas arrêté de parler tout l’après-midi.

Ce dimanche après le combat, c’était la fête des pères. Beltrán et moi sommes allés manger avec mon père, car il volait pour Los Angeles et nous volions pour Mexico. Un repas dont je me souviens comme si c’était aujourd’hui, car Fernando venait de perdre son père et était plein d’affection, de souvenirs et d’émotion.

“Fernando, sois assuré que tu seras toujours comme un fils pour moi, et tu peux compter sur moi et ma famille inconditionnellement”, a déclaré mon père avec cette voix réconfortante et chaleureuse qui vous a fait sentir que tout ira toujours bien.

J’apprécie vos commentaires à contact@wbcboxing.com.