Rondo revendique l’importance d’avoir une équipe de vétérans

Rondo Rajon est l’un des grands protagonistes de l’été en NBA grâce à son retour à Les Lakers de Los Angeles Et lors de sa première apparition officielle en tant que joueur en violet et or, le talentueux meneur de jeu a souligné à quel point il est important d’avoir une équipe de vétérans pour atteindre la gloire. “L’intelligence, le jeu et la sagesse sont les plus importants pour gagner un ring et cela s’améliore avec l’expérience. Je pense que nous avons une équipe incroyable, avec de grands concurrents et j’assumerai le rôle nécessaire tant que l’équipe gagnera”, a commenté sur ESPN.