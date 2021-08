Ronnie Atkins, chanteur atteint de cancer de Pretty Maids, a écrit une nouvelle chanson lorsqu’il a « touché le fond mentalement et émotionnellement »

Dans la foulée de son album solo bien accueilli “Un tir”, chanteur danois Ronnie Atkins (JOLIES SERVANTES) a annoncé la sortie prochaine d’un nouvel EP, “4 plus de coups (l’acoustique)” le 1er octobre. L’EP se compose d’un morceau studio inédit, “Me porter sur”, et trois chansons acoustiques. Les trois pistes acoustiques — “Quand les rêves ne suffisent pas”, “Imagine toi” et “Réel” – ont des versions originales de studio qui apparaissent sur “Un tir”. De plus, l’EP contient une piste bonus spéciale, “Un tir” (Orchestra Version) qui était à l’origine disponible en bonus track au Japon avec l’album “Un tir”.

“‘Me porter sur’ était en fait la première chanson que j’ai écrite après qu’on m’ait dit que mon cancer était de retour en mars 2020″, Ronnie explique. “Il a été écrit quand j’ai touché le fond mentalement et émotionnellement et dans une période très désespérée et frustrante de ma vie. C’est assez évident quand vous écoutez les paroles. Alors, quand j’ai dû décider quelles chansons allaient figurer sur l’album ‘Un tir’, j’ai délibérément décidé de partir ‘Me porter sur’ dehors pour deux raisons. L’un étant le fait que, vous savez, je pensais simplement que les paroles étaient trop tristes/déprimantes et ce n’est pas ce que je voulais signaler aux fans. Deuxièmement, j’ai senti que cela ferait pencher la balance sur l’album. Cependant, je pense toujours que c’est une belle mélodie. Mélancolique en effet, mais aussi très honnête et donc je peux le sauvegarder à tout moment. C’est ce que je ressentais, et c’était mon état d’esprit quand je l’ai écrit. Aujourd’hui, je suis dans un endroit différent – pas du point de vue du diagnostic, vraiment, mais je me sens bien et je suppose que j’ai en quelque sorte appris à m’adapter à la situation et à y faire face. Grâce à l’immunothérapie, un état d’esprit positif et, non des moindres, le Dieu tout-puissant, je suis toujours là.”

“4 plus de coups (l’acoustique)” a été produit et mixé par Chris Laney, coproduit et arrangé par Anders Ringman, et maîtrisé par Jacob Hansen. Il a été enregistré en 2020 à Studios Hansen, Studios Laneyland et Plateforme RCP.

Les musiciens apparaissant sur l’EP sont :

* Ronnie Atkins: Lead et chœurs



* Chris Laney: Guitares acoustiques, Basse et choeurs



* Anders Ringman: Guitares acoustiques et lead, Basse, Piano, Claviers.



* Allan Sørensen: Tambours



* Oeuf de Linnea Vikström: Choeurs

Liste des pistes :

01. Me porter sur



02. Quand les rêves ne suffisent pas (Version acoustique)



03. Imagine toi (Version acoustique)



04. Réel (Version acoustique)



05. Un tir (version orchestre – morceau bonus)

L’homme de 56 ans Atkins a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2019 et a subi au moins 33 traitements de radiothérapie et quatre traitements de chimiothérapie à l’automne de la même année avant d’être déclaré sans cancer. En octobre 2020, il a annoncé que son cancer était revenu.

