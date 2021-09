Ronnie James Dio “a toujours pensé” qu’il allait vaincre le cancer de l’estomac, déclare Wendy Dio

Ronnie James Diol’ancienne épouse et gérante de longue date de Wendy Dio a parlé à V13 sur les derniers mois de la vie du chanteur légendaire. Ronnie est décédé d’un cancer de l’estomac, également appelé cancer de l’estomac, en mai 2010. Souvent, la maladie ne provoque pas de symptômes avant ses derniers stades. Habituellement, au moment où le cancer de l’estomac est diagnostiqué, le pronostic est sombre.

“Nous ne pensions pas qu’il allait mourir; nous n’avons jamais pensé qu’il allait mourir”, Wendy mentionné. “Je veux dire, toutes les fois où il suivait le traitement. À la fin, nous y allions toutes les deux semaines et il avait sa chimio pendant six heures, et nous revenions et nous sautions dans les couloirs en disant , ‘Nous tuons le dragon. Nous sommes ici pour tuer le dragon.’ Nous avons appelé le cancer le dragon.

“Trois semaines avant son décès, il acceptait un prix de [Revolver] Dieux d’or, et nous n’avons tout simplement pas pensé – nous avons toujours pensé qu’il allait s’en sortir ; il a toujours pensé qu’il allait s’en sortir. Et c’est une maladie tellement horrible, horrible qui prend la vie de tout le monde; peu importe d’où ils viennent.”

Wendy discuté précédemment Ronnielutte contre le cancer dans une interview de 2018 avec le “Spectacle du quartier rouge”. Parlant de sa décision de lancer le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer, qui a été créée après sa mort en tant qu’organisation caritative privée 501 (c) (3) dédiée à la prévention du cancer, à la recherche et à l’éducation, elle a déclaré: “Nous essayons de dire aux gens, en particulier avec les hommes – parce que les femmes sont plutôt bonnes Nous essayons donc d’enseigner que la détection précoce sauve des vies, et nous essayons d’enseigner cela à tout le monde et de dire que dans toutes nos interviews et toutes nos conférences et choses que la détection précoce sauve des vies. S’il vous plaît, allez vous faire tester. je travaille en ce moment avec l’UCLA [University of California, Los Angeles], avec Dr Wong là, qui développe un test de salive. Donc, au lieu que les hommes passent le test normal, c’est pourquoi ils n’aiment pas y aller, si vous voyez ce que je veux dire — ils n’aiment pas le doigt… Ce sera un écouvillon très facile dans la bouche puis envoyé et il reviendra et nous dira si vous avez un cancer de la prostate, du côlon, du pancréas ou de l’estomac, ou aucun des cas ci-dessus. C’est donc un très bon test. De cette façon, les gens peuvent se faire tester et l’obtenir à un stade très précoce. Et s’il est attrapé tôt, alors les chances de survie sont bien plus grandes.”

Les Fonds Dio Cancer a collecté plus de 2 millions de dollars à ce jour grâce à ses divers événements annuels et au soutien direct de la vaste communauté de fans de Dio dans le monde entier. C’est leur mission d’aider à éradiquer cette maladie par l’éducation et via le mantra de Wendy : la détection précoce sauve des vies.

“Avec le cancer du pancréas et le cancer de l’estomac, la plupart du temps, vous ne savez pas ce qui ne va pas jusqu’à ce qu’il soit trop tard.” Wendy mentionné. “Ronnie eu beaucoup d’indigestion [a persistent or recurrent pain or discomfort in the upper abdomen], et en fait allé chez un spécialiste environ sept ans avant qu’il ne meurt avec une indigestion, et ils ont juste testé son cœur et testé toutes ces autres choses. Mais si j’avais su ce que je sais maintenant, j’aurais insisté pour qu’il subisse une colostomie et une échographie. Mais à cette époque, nous ne savions rien du cancer, alors nous ne l’avons pas fait. Et puis il a continué à prendre beaucoup de [over-the-counter antacid] Tums – il mangeait des Tums tout le temps à cause de son indigestion d’estomac, ce qu’il pensait avoir.”

Ronniel’autobiographie de , intitulée “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie”, a été libéré le 27 juillet via Presse permutée. Il a été écrit avec un ami de longue date de 30 ans et auteur musical estimé Mick Mur, qui a repris le flambeau après Ronniepasse.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).