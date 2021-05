Ronnie Ortiz-Magro a été arrêté pour violence domestique après que sa petite amie ait appelé la police ⋆ .

Côte du Jersey Ronnie Ortiz-Magro a été arrêté pour la dernière fois sur des accusations de violence domestique et nous n’avions pas beaucoup d’informations. La seule chose que nous avons entendu, c’est que la fille de 3 ans qu’il partage avec son ex, Jen Hartley, était avec lui au moment de son arrestation et Jen a dû conduire de Las Vegas à Los Angeles pour récupérer leur enfant. Eh bien, maintenant, nous apprenons que Ronnie a été arrêté pour avoir prétendument attaqué sa petite amie actuelle Saffire Matos.

Des sources disent à TMZ que les flics ont été appelés par la petite amie de Ronnie elle-même, et une fois qu’ils ont vu les marques sur elle, ils ont pu en mettre deux et deux ensemble:

Des sources policières nous disent que c’était en fait la petite amie de Ronnie, Saffire Matos, qui a appelé la police cette nuit-là… après avoir eu une sorte de dispute qui aurait été physique. On nous dit que lorsque les agents sont arrivés, ils ont parlé aux deux parties et ont déterminé que Ronnie était l’agresseur. Quant à savoir pourquoi… nos sources nous disent que les officiers ont observé des marques visibles sur le corps de Saffire qu’ils ont déterminé qu’elle avait subies pendant le combat présumé. On nous dit que c’était l’une des multiples observations qui ont incité la police à gifler Ronnie.

Ouais, il n’est pas difficile de croire que Ronnie serait un agresseur, il n’était que dans une émission sur les désordres ivre étant tapageurs. Saffire a publié sur les réseaux sociaux mais a minimisé le scénario dans son ensemble. Saffire a déclaré qu’ils allaient tous les deux «bien» et qu’ils ne croyaient pas aux «informations trompeuses». Son Instagram est désormais privé.

Et l’avocat de Ronnie, Scott Leemon, a également parlé à TMZ, minimisant également tout et agissant comme s’il était toujours à la recherche d’une situation dont son client avait directement connaissance. Ouais, toujours avec un récit rassemblant des preuves, je suis sûr:

«Nous enquêtons toujours sur l’incident de la semaine dernière et n’avons encore reçu aucun des rapports de police. Par conséquent, nous continuerons de ne pas commenter tant que notre enquête est toujours en cours. Comme nous l’avons tous appris par le passé, les rapports initiaux peuvent être et sont souvent incorrects. »

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Ronnie parce qu’il est en probation pour une situation de violence domestique avec Jen et donc si un juge le veut vraiment, il pourrait jeter Ronnie dans le tintement pour avoir violé la probation.

Qui aurait pensé ça Snooki finirait-il par le membre le plus classe de la distribution de Jersey Shore? Cela pourrait être une autre situation de ROID RAGE et si Ronnie veut rester buff, Vinny Guadagnino devrait le mettre sur son régime Keto Guido. Rage de Roid évitée!

Pic: Wenn.com