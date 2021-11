Ronnie Ortiz-Magro poursuit l’ex Jenn Harley pour une maison et veut forcer la vente

Ronnie Ortiz-Magro traîne son ex, Jenn Harley, au tribunal … et il veut forcer la vente de la maison de Las Vegas qu’ils partageaient.

Selon un nouveau procès … la star de ‘Jersey Shore’ prétend que lui et Jenn ont emprunté de l’argent à une banque pour acheter la maison alors qu’ils étaient encore ensemble – mais il affirme qu’elle a récemment cessé de rembourser le prêt, même si elle est la le seul qui y habite maintenant que Ronnie a déménagé.

Dans les documents, obtenus par TMZ, Ronnie affirme que Jenn n’a pas effectué de remboursement de prêt depuis juillet, et il ne sait pas non plus si elle paie les cotisations ou les services publics du HOA.

De plus, Ronnie affirme que Jenn a fait des améliorations à la maison qu’il ne connaissait pas et n’a pas payé pour les travaux. En conséquence, il dit qu’il y a maintenant des privilèges sur la propriété.

Selon les documents, Ronnie veut vendre l’endroit, mais affirme que Jenn refuse de coopérer. Donc, maintenant, il veut qu’un tribunal force la vente afin qu’il puisse obtenir sa part du produit.

L’avocat de Jenn, Michel Cristalli, raconte TMZ … Ronnie et Jenn ont convenu que c’était sa maison et elle l’a payée à Ronnie, en plus elle paie l’hypothèque et a investi six chiffres dans des améliorations.

Cristalli ajoute… Jenn a essayé de finaliser le financement de la maison pour retirer Ronnie de l’hypothèque, mais il a refusé, et maintenant Ron « veut une aubaine à laquelle il n’a pas droit ».