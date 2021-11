Ronnie O’Sullivan a déclaré que ce serait une « honte » que la famille royale l’honore | Royale | Nouvelles

L’as du snooker, 45 ans, a atteint le deuxième tour de l’Open d’Angleterre après avoir battu le joueur chypriote Michael Georgiou. Le Rocket, qui a remporté la compétition en 2017, a marqué 461 points sans réponse pour remporter le match 4-1. O’Sullivan a scellé sa place dans les 32 derniers avec la victoire, qui l’a vu marquer un 82, un 127, un 129 et un 108. Cependant, il n’a pas été bien conduit lors de la séance de mercredi soir après s’être précipité au match et non avoir suffisamment de temps pour sa routine d’avant-match, qui implique la méditation.

Le sextuple champion du monde est arrivé en retard à la Marshall Arena de Milton Keynes et était toujours en jean et baskets à quelques minutes de la fin.

O’Sullivan savourait un « long déjeuner » composé d’un kebab et d’un baklava dans un restaurant turc avec des amis.

Il a déclaré à Eurosport: « J’avais quelque chose à manger et c’était comme 4-2 [between Murphy and O’Connor] et j’ai juste dû me précipiter.

«J’avais sept minutes pour me préparer et entrer et j’étais évidemment un peu pressé.

« Pas d’excuses, mais juste l’état d’esprit, j’ai juste continué à essayer de régler, régler, régler.

« J’ai l’impression que je suis en train de faire la queue, donc je sais qu’il y a du bon snooker là-dedans, mais vous devez toujours être prêt mentalement. »

O’Sullivan a salué sa routine d’avant-match comme l’une des raisons de son succès au fil des ans.

Il a déclaré : « En fait, je préfère être en retard pour le match et rater le premier frame.

« Je préfère être mené 1-0 dans un bon endroit que 0-0 et penser que je veux briser ma queue en cent morceaux et rentrer à la maison. »

O’Sullivan n’est pas étranger à la controverse et a déjà été condamné à des amendes pour avoir agressé un officiel, sorti d’un match et fait des gestes obscènes pendant un match.

« Je ne suis pas si intéressé. Je n’en veux pas vraiment un et je ne sais même pas vraiment à quoi ils servent.

« Tant que je suis aimé de mes fans et de mon public, et quand je mourrai, les gens pourront toujours regarder sur YouTube et dire : » Ce gars a joué le jeu mieux que quiconque, alors pour moi c’est mieux que n’importe quel MBE, n’importe quel titre de chevalier ou tout ce que quelqu’un pourrait me donner.

« C’est un héritage et je suis plus intéressé par l’héritage que je laisse.

« Cela pourrait durer des générations. Et quand je serai parti, mes petits-enfants pourraient trouver quelque chose et penser : ‘Wow, grand-père était plutôt bon dans ce qu’il faisait.' »

Cependant, malgré ses commentaires, quelques années plus tard, en 2015, Ronnie a finalement reçu un OBE pour ses services au snooker.

A la réception du gong, il a déclaré : « Je suis extrêmement reconnaissant pour cette reconnaissance qui est un grand honneur et qui a rendu ma famille et moi-même très fiers.

« Ce fut une grande surprise de recevoir mon OBE et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toute ma famille, mes amis et mes fans qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière et rendu cette réalisation possible. »