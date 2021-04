Ronnie O’Sullivan combat son esprit épuisé autant que Mark Joyce lors de l’ouverture de la victoire de Crucible ⋆ .

Ronnie O’Sullivan se bat toujours contre son propre esprit (Photo: .)

Ronnie O’Sullivan luttait contre son problème de sur-réflexion de 30 ans autant que son adversaire samedi en battant Mark Joyce 10-4 lors de la première manche du Championnat du monde de snooker.

Le champion en titre était une ombre de lui-même lors de la séance d’ouverture de la journée, mais tel est son talent, et avec le débutant Joyce en difficulté, le Rocket s’est échappé avec une avance de 6-3.

Il était peut-être en avance, mais aucun des rivaux pour le titre mondial ne se serait senti menacé par sa performance, même si cela avait changé à la fin de la journée.

Joyce a ramassé la première image de la séance du soir, mais n’a ensuite marqué que huit points de plus pendant le reste du match alors que Ronnie a frappé avec des pauses de 58, 124, 137 et 112 pour se hisser dans les 16 derniers.

La soirée était vintage O’Sullivan par rapport au vieux chapeau du matin, que le joueur de 45 ans a mis sur le compte de sa longue bataille avec lui-même.

Le Rocket essaie toujours de se vider l’esprit à table, ce qu’il a fait plus tard dans la journée après un départ tortueux.

‘Douloureux. Trop de réflexion. Comment suis-je debout? Comment suis-je en train de repérer? C’était tellement épuisant », a déclaré O’Sullivan à Eurosport à propos de la première séance.

“ J’étais assis dans mon hôtel avec l’impression d’avoir déjà vécu 17 jours.

«J’étais là-bas ce soir et j’ai juste pensé:« Vous devez arrêter de penser, parce que c’est épuisant. » J’ai réussi à faire ça.

“ Cela a fonctionné pour eux quatre cadres, cela pourrait ne pas fonctionner pour le prochain match, mais au moins j’ai quelque chose sur quoi construire un élan. ”

O’Sullivan a de nouveau fait appel aux services du Dr Steve Peters pour ce tournoi, le psychiatre du sport renommé qui l’a aidé au cours de la dernière décennie.

Le champion dit que c’est à Peters qu’il peut gérer le flot sans fin de pensées qui lui traverse la tête.

“30 ans de trop de réflexion, mon pote”, a déclaré O’Sullivan lors d’une conférence de presse d’après-match. «C’est pourquoi j’ai Steve Peters.

“ J’ai des actions de signalisation qui me traversent la tête, à la fin, vous vous rendez fou avec, c’est horrible. En fin de compte, j’ai juste pensé: «Je ne peux pas le faire.»

«C’était épuisant, fatiguant, laborieux. Pour pouvoir faire quelque chose à ce sujet était agréable, je dois essayer de le faire avancer si je le peux.

“ Tout sportif vous dira qu’il est à son meilleur quand il ne réfléchit pas, mais je ne peux sembler le faire que si je vole. Si ma technique est mauvaise, cela me rend fou, mais je dois juste penser à rempoter des balles.

O’Sullivan est un pas de plus vers un septième titre mondial (Photo: .)

Après 10 ans de travail avec Peters, O’Sullivan a maintenant la confiance en lui qu’il peut renverser ces situations négatives et réaliser ce qu’il a fait le soir après avoir eu l’impression qu’il voulait être ailleurs le matin.

«J’ai appris au fil des ans que c’est comme si j’avais une boîte à outils, avec quatre ou cinq, peut-être 10 façons différentes d’entrer dans le groove. Je dois en choisir un et l’appliquer », expliqua-t-il.

«Parfois, je suis juste paresseux et je ne peux pas être dérangé. Je veux la voie facile qui consiste simplement à frapper la balle au milieu, le jeu est facile et agréable, mais parfois vous devez essayer d’utiliser votre tête, mais je n’aime pas faire ça, je préfère juste des boules de pot .

«Je ne suis tout simplement pas construit comme ça, je veux juste jouer et ne penser à rien, mais parfois tu dois le faire, c’est pourquoi je suis allé voir Steve au début. Mais je suis un peu paresseux, vraiment.

O’Sullivan dit que le retour de la foule au Crucible a été un facteur important pour se traîner dans cette première session, admettant qu’il se serait effondré sans l’énergie dans la salle.

“C’était fantastique d’avoir la foule là-bas, j’aurais probablement abandonné mentalement dans ce match s’il n’y avait pas de foule là-bas”, a-t-il déclaré.

Une foule réduite est de retour au Creuset (Photo: .)

«J’aurais pensé:« Sortez d’ici, rentrez chez vous, faites un peu de travail », mais parce que la foule était là, vous avez l’impression de devoir jouer, ils ont payé leur argent, sont sortis et ont regardé .

“ Quand je repense à certains de mes matchs, de grands moments, vous voyez l’excitation dans le visage de la foule, le plaisir que vous leur donnez en jouant une performance incroyable, cela vous reste en tête parce que c’est ce que je suis là pour faire. C’est bien de leur donner une bonne nuit, si cela a du sens.

C’est désormais une bataille pour conserver la performance de la soirée et ne pas laisser retomber la paralysie par l’analyse, car l’un de ces joueurs peut remporter ce titre et l’autre ne le peut pas.

“Je vais juste jouer un match à la fois”, a déclaré Ronnie. “ Si je peux jouer comme j’ai fini le match, alors je peux créer un élan et qui sait?

Mais si je reviens à ma façon de jouer dans les 10 premières images, je ferai bien d’aller jusqu’aux demi-finales.

«Je ne pense pas avoir l’énergie nécessaire pour me débrouiller comme ça à ce stade de ma carrière. Je dois juste essayer de trouver quelque chose où le jeu est relativement facile et je l’apprécie, puis je vais essayer de le maintenir pendant 17 jours.

Si non, laissez l’un des plus jeunes l’avoir.

O’Sullivan revient jeudi et vendredi contre Ricky Walden ou Anthony McGill.



