Ronnie O’Sullivan dit qu’il est comme Tyson Fury alors que la légende du snooker prétend qu’il n’a «jamais esquivé personne» dans un glissement subtil d’autres stars

Ronnie O’Sullivan se considère comme similaire à Tyson Fury car tous deux n’ont «jamais esquivé personne» au cours de leur brillante carrière.

Les boxeurs sont souvent accusés de choisir leurs adversaires, cependant, Fury a affronté Wladimir Klitschko et Deontay Wilder sur le point de devenir champion du monde des poids lourds à deux reprises.

Fury a conservé son titre WBC des poids lourds en battant Wilder pour la deuxième fois

Et il a le respect de la légende du snooker O’Sullivan

La star du snooker, qui a été championne du monde à six reprises, considère le « Gypsy King » comme le porte-drapeau lorsqu’il s’agit d’affronter n’importe quel adversaire et pense que c’est là que les deux sont similaires.

« J’aimerais penser que je suis dans un sport où je n’esquive pas les gens. J’ai joué le meilleur à leur meilleur, ils m’ont joué à mon meilleur », a déclaré O’Sullivan.

« C’est un des sports, un peu comme le golf et le tennis, où tu es obligé de jouer l’adversaire.

« Pour certains autres sports, ils ne se testent pas contre les meilleurs pour une raison quelconque. Écoutez, j’aime penser que j’ai affronté tous les arrivants dans ma carrière.

O’Sullivan se considère comme une âme sœur de Fury

« Il y a quelques sports comme ça, pas seulement la Formule 1. En boxe, tu as quelqu’un comme [Tyson] Fury qui combat n’importe qui, alors vous obtenez d’autres combattants qui refusent de combattre certains combattants.

«J’aime penser que je suis une Furie, je n’ai jamais esquivé personne, je n’ai jamais esquivé un défi, je me suis relevé du sol et je me suis battu même quand je n’avais pas envie de me battre.

« Vous voyez beaucoup de boxeurs se battre contre des gens quand ils ont dépassé leur meilleur niveau ou trouver des excuses pour expliquer pourquoi le combat ne peut pas avoir lieu », a-t-il ajouté. « Vous perdez le respect pour ce type de personnes.

« Alors que vos Mexicains, vos grands de tous les temps, Marvin Haglers, Sugar Ray Leonards, Lennox Lewis, ce sont des grands de tous les temps parce qu’ils se sont battus les meilleurs quand ils étaient à leur meilleur. »

« The Rocket » participe actuellement au championnat britannique de snooker 2021 à York, où il se qualifie pour les quarts de finale.

Pendant ce temps, Fury cherche à trouver un adversaire pour son prochain combat, qui devrait avoir lieu en février 2022 après avoir battu Wilder en octobre.