Ronnie O’Sullivan domine Jack Lisowski au Masters malgré le fait qu’il soit « vraiment nerveux »

Ronnie O’Sullivan s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters (Photo: .)

Ronnie O’Sullivan admet qu’il était « vraiment nerveux » à son retour au Masters, malgré une performance dominante contre Jack Lisowski au premier tour, se qualifiant pour les quarts de finale avec une victoire 6-1.

Le Rocket venait de remporter une impressionnante victoire au World Grand Prix en décembre et a poursuivi sa belle forme avec une série de grosses pauses pour battre Jackpot.

O’Sullivan a dominé le match, malgré le fait que Lisowski ait montré une bonne forme dès le début alors que l’outsider a fait un superbe break de 104 pour porter le match à 1-1.

C’était aussi bon que pour Jackpot, cependant, le Rocket faisant des breaks de 86, 63, 127, 64 et 125 en route vers la victoire confortable.

Lisowski a eu des occasions dans les troisième et sixième cadres mais n’a pas pu les saisir, ce qui était plus que suffisant pour que le numéro trois mondial remporte la victoire.

O’Sullivan n’avait pas l’air nerveux dans le match, mais il a dit qu’il avait vraiment du mal avec les nerfs devant la foule nombreuse et bruyante d’Alexandra Palace.

« J’ai eu du mal au début, j’étais tellement nerveux, j’étais vraiment, vraiment nerveux », a-t-il déclaré à la BBC. « Un si grand public, nous avons joué à huis clos pendant si longtemps. J’avais oublié ce que c’était que de jouer devant une foule, tant pis devant cette foule pleine de fous londoniens.

« Je ressentais la pression, mais après le deuxième cadre, je me suis un peu calmé et j’ai pensé : « D’accord, essayons simplement de jouer au snooker ». J’ai bien joué, j’ai bien joué.

Il a ajouté: « Je suis toujours nerveux avant n’importe quel match, enfin pas n’importe quel match mais certains matchs, certains tournois, cela fait ressortir le côté obscur en moi.

«C’était dur, mais je suis dur. Je sais que je dois juste continuer et à un moment donné, les dieux du snooker disent parfois qu’il est temps de se calmer et de jouer au snooker.

Sur la perspective de Neil Robertson en quarts de finale, O’Sullivan a déclaré: « Je savoure chaque match que je joue, 20 tournois majeurs, le joueur le plus titré de tous les temps, je dois juste continuer à penser comme ça, prendre ça en le match et laissez-le s’inquiéter pour moi.

O’Sullivan affrontera Robertson dans les huit derniers jeudi après-midi.



