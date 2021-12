Ronnie O’Sullivan et John Higgins appellent à des changements de Masters alors que Luca Brecel manque

Luca Brecel est dans le top 16 et en pleine forme, mais ne jouera pas au Masters (Photo: .)

Ronnie O’Sullivan, John Higgins et d’autres voix au snooker ont appelé à un changement dans l’organisation du Masters, car Luca Brecel manquera le mois prochain malgré son entrée dans le top 16 mondial.

Brecel a connu quelques semaines époustouflantes, atteignant la finale du championnat du Royaume-Uni, puis remportant l’Open d’Écosse, battant Higgins lors de la finale de dimanche soir.

Le Bullet a grimpé dans le classement, passant d’en dehors du top 32 mondial avant le Royaume-Uni à maintenant au numéro 15, au sein de l’élite du sport.

Le Masters en janvier est un événement pour l’élite des 16 meilleurs joueurs de la planète, mais comme le tirage au sort du tournoi a été effectué lors du championnat du Royaume-Uni, Brecel a raté de peu, avec seulement ses gains à l’Open d’Écosse le voyant entrer dans le top 16.

Avec le Scottish Open et le World Grand Prix de cette semaine qui se jouent entre le Royaume-Uni et le Masters, il semble étrange que le tirage au sort soit fait si tôt et Higgins pense que le snooker sera le perdant avec la chanson Brecel non impliquée.

« C’est une folie absolue que Luca ne soit pas au Masters », a déclaré Higgins à Eurosport après sa défaite dimanche soir. «Il est champion de l’Open d’Écosse, finaliste au Royaume-Uni, la façon dont il joue, il pourrait devenir champion du Grand Prix et il n’est pas au Masters.

‘Quelque chose doit être changé car il serait un atout fantastique à l’Ally Pally [Alexandra Palace]. C’est dommage, mais j’espère que cela ne se reproduira plus.

Ronnie O’Sullivan a suggéré de laisser une place de joker ouverte dans le tirage afin que quelqu’un comme Brecel puisse être jeté dans le Masters dans une situation comme celle-ci.

« Je pense que Luca mérite d’être dans le Masters de ses deux derniers tournois », a déclaré O’Sullivan sur Eurosport. « Je pense qu’il y a peut-être un cas où ils devraient laisser un joker ouvert pour voir qui a une brillante fin d’année et s’il y a un joueur qui devrait être dans le Masters mais ne l’est pas, et s’ils pensent qu’il est bon pour le tournoi alors il pourrait y avoir un argument pour cela.

«Les règles sont les règles, tout le monde sait que le championnat britannique est la limite. Mais je pense que Luca peut se sentir un peu vexé de ne pas pouvoir prendre cette forme dans un tournoi aussi important que le Masters.

O’Sullivan sera au Masters et pense que Brecel est malheureux de manquer quelque chose (Photo: .)

« Il serait un atout considérable pour le tournoi, la façon dont il joue. Le public londonien l’adorerait.

« Si World Snooker pouvait choisir quelqu’un et le lancer, ils aimeraient le faire, alors peut-être s’ils pouvaient se laisser cette option si quelqu’un fait quelque chose de fantastique pour utiliser un joker. »

Neal Foulds, commentateur d’Eurosport et ancien numéro trois mondial, pense également que les choses doivent changer, estimant que l’opportunité marketing de faire le tirage au sort lors de la finale du championnat britannique ne vaut pas la perte potentielle de joueurs qui devraient être impliqués.

Foulds a tweeté : » John Higgins a raison. La coupure pour les Masters est trop tôt étant donné qu’il y a maintenant 2 événements de classement par la suite avant l’Ally Pally. Luca est dans le Top 16 maintenant !!

« Tout est fait pour que le Masters soit nul lors de la finale britannique, ce qui n’est pas aussi important que d’y faire participer les bons joueurs. »

John Higgins a raison. La coupure pour les Masters est trop tôt étant donné qu’il y a maintenant 2 événements de classement par la suite avant l’Ally Pally.

Luca est dans le Top 16 maintenant !!

Tout est fait pour que le Masters soit nul lors de la finale britannique, ce qui n’est pas aussi important que d’y faire participer les bons joueurs. – Neal Foulds (@fouldsy147) 12 décembre 2021

Le tirage au sort est effectué lors de la finale du championnat du Royaume-Uni afin qu’il puisse être diffusé en direct sur la BBC, ce qui contribue à stimuler l’intérêt – pour la vente de billets et les chiffres d’audience – pour le Masters qui est sur la même chaîne.

Le Masters se déroulera du 9 au 16 janvier à Alexandra Palace, avec Brecel de retour au Grand Prix mondial cette semaine, contre Jordan Brown au premier tour.

Tirage au sort des Masters 2022

dimanche 9 janvier

13h : Yan Bingtao contre Mark Williams

19h : Neil Robertson contre Anthony McGill

lundi 10 janvier

13h : John Higgins contre Luca Brecel/Zhao Xintong

19h : Shaun Murphy contre Barry Hawkins

mardi 11 janvier

13h : Ronnie O’Sullivan contre Jack Lisowski

19h : Mark Selby contre Stephen Maguire

mercredi 12 janvier

13h : Judd Trump contre Mark Allen

19h : Kyren Wilson contre Stuart Bingham



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();