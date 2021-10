Ronnie O’Sullivan présente la finale de l’Open d’Irlande du Nord entre John Higgins et Mark Allen

Mark Allen et John Higgins sont prêts pour une finale à succès de l’Open d’Irlande du Nord (Photos: .)

Mark Allen n’aura une chance de battre John Higgins en finale de l’Open d’Irlande du Nord que si l’Écossais baisse son niveau de performance par rapport à la demi-finale, estime Ronnie O’Sullivan.

Le magicien de Wishaw s’est retrouvé à deux cadres de son affrontement en demi-finale avec Yan Bingtao samedi, avant de remporter six cadres consécutifs avec un demi-siècle chacun pour remporter une superbe victoire 6-2.

O’Sullivan a été époustouflé par la performance de son ancien rival, déclarant à Eurosport: « John est très clinique, mais en tant que joueur de snooker, vous ne pouvez pas mieux jouer au snooker que cela. C’était un billard incroyable.

La belle victoire a donné lieu à une rencontre en finale avec le héros local Allen, qui a battu Ricky Walden 6-3 dans sa propre demi-finale.

Le Rocket a fait l’éloge de l’Irlandais du Nord alors qu’il envisageait la finale de dimanche, mais a déclaré que personne ne pouvait faire face à Higgins s’il jouait comme il l’a fait contre Yan.

« J’ai toujours dit que Mark Allen devrait être champion du monde à cause de son tempérament, de sa conviction et il y croit vraiment », a déclaré O’Sullivan à Eurosport. «Il n’a pas peur de jouer contre qui que ce soit, c’est un atout énorme.

« C’est un grand constructeur de breaks, c’est un très bon joueur polyvalent, mais nous parlons de niveaux, ce niveau que nous avons vu ce soir de John Higgins, je ne suis pas sûr que Mark Allen ait ce niveau.

«Mais cela ne prend qu’un petit creux, si John plonge et que Mark atteint son niveau élevé, alors c’est un 50-50, même Mark Allen pourrait être un léger favori.

‘Il fait bien la queue, joue bien au début de la saison, a atteint la finale de ce tournoi [Championship League], fait un sac plein de siècles, bien joué à Leicester [British Open], il est en bon contact.

«Je pense que ce sera un match fascinant. Je suis un grand fan du jeu de Mark Allen, c’est un joueur de haut niveau.

Higgins a fait des breaks de 52, 83, 61, 78, 75 et 90 contre Yan (Photo: .)

‘Mais quand tu regardes quelqu’un comme John ce soir [Saturday], s’il apporte cela à la table, je ne pense pas qu’il y ait un autre joueur de snooker dans l’histoire du jeu sur la distance – premier à 9 – nous avons un dicton : « Vous ne voudriez pas être enfermé dans une pièce avec John Higgins pendant une semaine.

« Si vous étiez là-bas pendant une semaine avec lui, vous auriez besoin d’une cure de désintoxication. »

Le sextuple champion du monde n’est pas allé jusqu’à prédire un résultat à Belfast, en disant: « Laissons le snooker parler. »

La foule sera fermement du côté d’Allen au Waterfront Hall, mais Higgins ne sera probablement pas intimidé, en fait il attend avec impatience le défi.

« J’étais là-bas, l’ambiance était géniale », a déclaré l’Ecossais après avoir battu Yan. « Ce sera 10 fois, 100 fois demain, donc je ne peux pas attendre. »

La finale se joue sur deux sessions dans une course à neuf frames, à 13h et 19h le dimanche.



