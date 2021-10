Ronnie Tutt, ancien batteur d’Elvis Presley et Neil Diamond, est décédé à l’âge de 83 ans

Ronnie Tutt, le batteur très respecté qui a soutenu Elvis Presley, Neil Diamant et d’autres, est décédé à l’âge de 83 ans. L’épouse du musicien, Donna, a déclaré à TMZ qu’il était décédé entouré de sa famille, à son domicile de Franklin, dans le Tennessee.

Entreprises Elvis Presley a annoncé samedi la nouvelle sur son site Internet, se disant « profondément attristé ».

« En plus d’être un batteur légendaire, il était un bon ami pour beaucoup d’entre nous ici à Graceland », peut-on lire dans un communiqué. « Il nous manquera beaucoup à tous. »

Tutt, né à Dallas, a également travaillé avec Billy Joel, Neil Diamond et Jerry Garcia au cours d’une carrière qui a duré six décennies. Son travail peut être entendu sur Piano Man de Joel, Elvis Costello King of America et les albums Gram Parsons GP et Grievous Angel.

Tutt a rejoint le King of Rock ‘n’ Roll pour sa tournée Taking Care of Business (TCB) en 1969 avec le guitariste James Burton et d’autres musiciens pour se produire avec Elvis lors de sa célèbre ouverture à Las Vegas.

Dans une interview de 2016 avec un fan club d’Elvis en Australie, Tutt a admis qu’il n’avait « jamais vraiment été un grand fan » de la star jusqu’à ce qu’il le rencontre lors d’une audition pour cette tournée. « Une fois que vous l’avez rencontré et que vous avez compris le charisme de l’homme, vous ne pouvez pas vous empêcher d’aimer ce qu’il fait », a-t-il déclaré. « Nous avons tout de suite eu une excellente relation. Visuellement, nos yeux se regardaient constamment.

Au milieu des années 1970, tout en jouant avec Presley, Tutt a également commencé à tourner avec le groupe Jerry Garcia et à jouer avec ce groupe lors de sessions en studio. En 2017, il a raconté à Rolling Stone quel contraste saisissant il a observé entre l’esthétique des deux actes.

«Je riais toujours parce qu’une nuit, j’étais à Vegas en train de jouer avec des tenues deux pièces en strass et la nuit suivante, je sortais avec Garcia avec le tie-dye et une paire de jeans. Socialement parlant, c’était vraiment différent », se souvient Tutt.

« La musique d’Elvis était beaucoup plus directe ; vous ne pourriez jamais jouer assez. Mais avec Jerry, nous n’en avons jamais parlé, mais je savais juste que mon rôle avec ce groupe, quelle que soit sa configuration, était d’aider à le garder ensemble.

Ronnie Tutt a continué à travailler avec Presley jusqu’à sa mort en 1977, et a joué avec les membres du groupe TCB pendant des années.

Interprète prolifique en live, le stickman a également été sollicité par Johnny Cash, Kenny Rogers, Glen Campbell et Roy Orbison.

Tutt laisse derrière lui sa femme Donna, qui a déclaré à TMZ qu’il était décédé samedi de causes naturelles à son domicile du Tennessee, ayant eu une maladie cardiaque de longue date. « Il ne pouvait pas jouer un autre coup de batterie », a-t-elle déclaré au site.