Ronnie Tutt, le batteur d’Elvis Presley, est décédé à 83 ans

Le batteur Ronnie Tutt, membre du TCB Band d’Elvis Presley, est décédé samedi. Il avait 83 ans. Tutt était un batteur de session prolifique qui a également joué sur l’enregistrement original de la chanson signature de Billy Joel « Piano Man » et a tourné avec le Jerry Garcia Band et Neil Diamond.

L’épouse de Tutt, Donna, a déclaré à TMZ qu’il était décédé de causes naturelles dans sa maison de Franklin, dans le Tennessee. Il a choisi de ne pas être hospitalisé, malgré une maladie cardiaque de longue date. Donna a déclaré que son corps en avait juste assez, disant à TMZ: « Il ne pouvait pas jouer un autre coup de batterie. »

Elvis Presley Enterprises a annoncé la mort de Tutt sur le site Web de Graceland. « Nous tous avec Elvis Presley Enterprises avons été profondément attristés d’apprendre le décès de Ronnie Tutt », indique le communiqué. « En plus d’être un batteur légendaire, il était un bon ami pour beaucoup d’entre nous ici à Graceland. Nous avons apprécié chaque fois qu’il s’est joint à nous ici pour célébrer la semaine d’Elvis, l’anniversaire d’Elvis et de nombreuses autres occasions spéciales. Ronnie était un ambassadeur extraordinaire pour L’héritage d’Elvis – partageant ses souvenirs de travail avec Elvis avec les fans – ainsi que d’amener la musique d’Elvis dans les arènes du monde entier à travers des spectacles et des performances ultérieurs d’Elvis in Concert. »

L’ex-femme de Presley, Priscilla Presley, a également partagé un hommage à Tutt sur Instagram, à côté d’une photo avec le musicien. « Repose en paix mon ami. Votre âme douce et votre grand talent nous ont tous capturés. Elvis s’est toujours vanté de votre capacité intuitive à suivre ses mouvements sur scène. Même lorsqu’il a essayé de vous tromper », lit-on dans sa déclaration. « Mon cœur va à toi Donna pour ta perte. Et aux membres du groupe TCB, James et Glenn. Tu nous manqueras à jamais. »

Né à Dallas, Tutt a rejoint le groupe TCB (« Taking Cate of Business ») de Presley en 1969 et a continué à jouer avec le King of Rock and Roll jusqu’à sa mort en 1977. Tout en travaillant toujours pour Presley, Tutt a également joué avec le Jerry Garcia Band, apparaissant sur les albums de Garcia Cats Under the Stars, Reflections et Run for the Roses, note Rolling Stone.

En 2017, Tutt a déclaré au magazine qu’il se produisait souvent avec Garcia et Presley le même week-end. Les deux musiciens ne pourraient pas être plus différents, se souvient-il. « Je riais toujours parce qu’une nuit j’étais à Vegas en train de jouer avec des tenues deux pièces en strass et la nuit suivante je sortais avec Garcia avec le tie-dye et une paire de jeans. Socialement parlant, c’était vraiment différent « , a déclaré Tutt à l’époque. « La musique d’Elvis était beaucoup plus dans votre visage; vous ne pouviez jamais jouer assez. Mais avec Jerry, nous n’en avons jamais parlé, mais je savais simplement que mon rôle avec ce groupe, quelle que soit sa configuration, était d’aider à le garder ensemble . »

Tutt faisait également partie du groupe de studio que Joel a utilisé pour enregistrer les albums Piano Man et Streetlife Serenade, qui comprenaient « Piano Man » et « The Entertainer ». En 1973, Tutt a joué sur Buckingham Nicks, l’album que Lindsay Buckingham et Stevie Nicks ont enregistré avant de rejoindre Fleetwood Mac. Tutt a également joué avec Elvis Costello, Emmylou Harris, Gram Parsons, The Carpenters, Roy Orbison, Michael McDonald, Glen Campbell, Kenny Rogers et bien d’autres.