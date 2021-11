Ronnie Wilson de The Gap Band est décédé à 73 ans

Ronnie Wilson, membre fondateur du populaire groupe funk et R&B The Gap Band aux côtés de ses frères Charlie Wilson et Robert Wilson, est décédé. L’épouse de Ronnie, Linda Boulware-Wilson, a confirmé la nouvelle à TMZ, affirmant qu’il était décédé mardi matin des suites d’un accident vasculaire cérébral la semaine dernière. Dans un communiqué, Boulware-Wilson l’a qualifié de « génie pour créer, produire et jouer du bugle, de la trompette, des claviers et de la musique chantée ». Il avait 73 ans.

Les frères Wilson ont grandi à Tulsa, Oklahoma. Le nom de leur groupe est l’abréviation de Greenwood, Archer et Pine, des rues importantes du quartier de Black Tulsa ciblées par une foule blanche lors du massacre de la race de Tulsa en 1921. Ronnie et ses frères ont grandi à des pâtés de maisons de cette zone.

Le premier album de The Gap Band Magicians Holiday est sorti en 1974. Leurs plus gros disques sont arrivés au début des années 1980. Gap Band III de 1980 présentait « Burn Rubber on Me », tandis que Gap Band IV de 1982 comprenait « You Dropped a Bomb on Me » et « Outstanding ». Le groupe est resté prolifique tout au long des années 80 et a sorti plusieurs albums dans les années 90. Robert Wilson est décédé en 2010 à l’âge de 53 ans.

En plus de son travail de multi-instrumentiste et de compositeur dans le Gap Band, Ronnie Wilson a produit des disques pour plusieurs artistes, dont l’album Call Me Goodie de Goodie en 1982. Dans les années 2000, il était actif dans le ministère de la musique dans une église de San Antonio. Ces dernières années, il a poursuivi son frère Charlie Wilson, affirmant que son frère interférait avec ses plans pour un nouvel effort de tournée appelé le New Gap Band.

Alors que le Gap Band a été crédité comme une influence sur le nouveau jack swing, leur son a été échantillonné à l’infini. Les chansons du groupe ont été échantillonnées par NWA (sur « Straight Outta Compton »), Nas, Janet Jackson, Snoop Dogg, Public Enemy, Tyler, the Creator, Ice Cube, Mary J. Blige et bien d’autres. Le groupe a un crédit d’écriture sur « Uptown Funk » en raison de similitudes avec leur chanson « Oops Upside Your Head ».