Ronnie Wilson, membre du groupe The Gap, est décédé à 73 ans

Ronnie Wilson, membre fondateur du groupe funk populaire The Gap Band, est décédé à l’âge de 73 ans. Wilson est décédé mardi matin à son domicile de Tulsa, Oklahoma, a confirmé sa femme, Linda Boulware-Wilson, dans un Facebook post partagé plus tard dans la journée. Elle a déclaré à TMZ que son mari avait subi un accident vasculaire cérébral la semaine précédente, ce qui l’avait laissé dans un état semi-comateux dont il ne s’était jamais remis. Boulware-Wilson a déclaré que son mari avait souffert de plusieurs accidents vasculaires cérébraux ces dernières années.

Selon Boulware-Wilson, qui a déclaré avoir tenu la main de son mari dans ses derniers instants, la légende de la musique « a été rappelée à la maison ce matin, à 10h01 ». La femme de Wilson a demandé à ses partisans de « continuer à prier pour la famille Wilson, Boulware et Collins ». Elle s’est souvenue de son mari comme « un génie avec la création, la production et le jeu du bugle, de la trompette, des claviers et de la musique chantée, de l’enfance au début des années soixante-dix », ajoutant qu' »il nous manquera vraiment !!! »

Wilson était l’un des trois frères qui ont co-fondé The Gap. Initialement nommé The Greenwood Archer Pine Street Band – d’après trois rues d’un quartier noir de leur ville natale de Tulsa, Oklahoma, qui a été la cible d’une foule blanche lors du massacre de la course de Tulsa en 1921 – le groupe a été formé à la fin des années 1960 par Wilson et son les frères Charlie et Robert, décédés en 2010 d’une crise cardiaque à l’âge de 53 ans. Le groupe a ensuite raccourci son nom en The GAP Band et enfin The Gap Band.

Ils ont sorti leur premier album, Magicians Holiday, en 1974, bien qu’ils n’aient eu beaucoup de succès commercial que plus tard dans la décennie et au début des années 80. Leur album de 1979, The Gap Band, a aidé le groupe à atteindre la 10e place du palmarès des meilleurs albums d’âme de Billboard, selon le Daily Mail. Leur troisième album, The Gap Band II, suivi plus tard dans l’année, a atteint la 3e place du palmarès des meilleurs albums R&B de Billboard et le 42e du palmarès des 200 albums du Billboard. Leur plus gros album, cependant, est venu avec The Gap Band III des années 1980. L’album contenait les chansons à succès « Yearning For Your Love » et « Burn Rubber on Me (Why You Wanna Hurt Me) ». Il a été suivi en 82 par Gap Band IV, qui comprenait des tubes comme « You Dropped a Bomb on Me » et « Outstanding », qui a été échantillonné par plus de 150 artistes. Le groupe a sorti plusieurs autres albums dans les années 80 et 90 avant que Charlie ne se lance dans une carrière solo.

En plus d’être membre co-fondateur de The Gap, Wilson a produit des disques pour plusieurs artistes, dont l’album Call Me Goodie de Goodie en 1982, rapporte Pitchfork. Il était également actif dans le ministère de la musique dans une église de San Antonio.