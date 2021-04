Ronnie Wood a vaincu le cancer pour la deuxième fois pendant l’accouchement

“J’ai eu un cancer de deux manières différentes. J’ai souffert d’un cancer du poumon en 2017 et j’ai eu un cancer à petites cellules plus récemment que j’ai combattu lors du dernier verrouillage”, a révélé le musicien.

Wood souligne qu’il attribue l’issue (positive) de la maladie à “un pouvoir supérieur”, un concept apparemment inventé par les organisations Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes, selon le tabloïd susmentionné.

“Tout ce que je peux faire, c’est être positif avec mon attitude, être fort et me battre, et le reste dépend d’une puissance plus élevée”, a déclaré le guitariste.

Après le premier diagnostic en 2017, Wood admet s’être demandé s’il était «temps de dire au revoir» à sa famille, sa femme Sally Humphreys et leurs filles jumelles de quatre ans, Gracie Jane et Alice Rose.