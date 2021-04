Ronnie Wood des Rolling Stones a combattu le cancer pour la deuxième fois pendant le verrouillage

LES PIERRES QUI ROULENT‘ Ronnie Wood a révélé qu’il avait combattu le cancer pour la deuxième fois pendant le verrouillage.

S’adressant exclusivement à The Sun, le guitariste de 73 ans a déclaré: “J’ai eu le cancer de deux manières différentes maintenant. J’ai eu un cancer du poumon en 2017, et j’ai eu des petites cellules plus récemment que j’ai combattu lors du dernier verrouillage.”

Les petites cellules sont une maladie dans laquelle les cellules malignes se trouvent le plus souvent dans les poumons. Cependant, il peut parfois survenir dans d’autres zones telles que la prostate, le pancréas et les ganglions lymphatiques.

Bois a confirmé qu’on lui a finalement donné “le feu vert”. Il a également crédité sa sobriété de dix ans et avoir remis son destin entre les mains d’une «puissance supérieure».

«Je traverse beaucoup de problèmes maintenant, mais tout au long de ma convalescence, il faut lâcher prise», a-t-il déclaré. «Et quand vous remettez le résultat à votre puissance supérieure, c’est une chose magique. Cela vous ramène à la [Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous] Prière de sérénité: “Accordez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer.” C’est incroyable. Ce qui sera sera, ça n’a rien à voir avec moi. Tout ce que je peux faire, c’est rester positif dans mon attitude, être fort et le combattre, et le reste dépend de ma puissance supérieure. “

Lorsque Bois a reçu un diagnostic de cancer du poumon il y a quatre ans, il a blâmé le diagnostic sur le tabagisme, déclarant qu’il fumait «25 à 30 cigarettes par jour pendant environ 50 ans». Il a subi une opération de cinq heures pour traiter une petite lésion pulmonaire.

“J’ai eu beaucoup de chance, mais j’ai toujours eu un ange gardien très fort qui veillait sur moi”, a-t-il déclaré dans une interview en 2017. “De plein droit, je ne devrais pas être ici.”

L’année dernière, Divertissement Eagle Rock a publié une biographie cinématographique approfondie de Bois, “Quelqu’un là-haut m’aime”. Les traces documentaires Bois50 ans d’histoire musicale de LES OISEAUX, LE GROUPE JEFF BECK, LES VISAGES (avec Rod Stewart), et LES NOUVEAUX BARBARES, pour devenir membre permanent de LES PIERRES QUI ROULENT.

Ronnie décrit le film comme résumant «l’essence de la survie» dans une vie qu’il continue de vivre pleinement, sans regrets. «Je ne changerais rien, sauf que je le ferais les yeux un peu plus ouverts», a-t-il déclaré. “J’ai été entre les mains du destin toute ma vie… et j’étais au bon endroit au bon moment.”

