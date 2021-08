Ronnie Wood ouvre un studio de musique communautaire soutenu par les Rolling Stones

in

Ronnie Wood était l’invité d’honneur mardi (3) lors de l’ouverture des studios de musique de Community Links à Canning Town, dans l’est de Londres, développés en partenariat avec les pierres qui roulent.

Le studio ultramoderne donnera un coup de main important aux musiciens en herbe de l’arrondissement de Newham, grâce à un généreux partenariat avec les Stones. Après avoir joué à Londres lors de l’étape 2018 de leur tournée No Filter, qui reprend aux États-Unis fin septembre, le groupe a cherché une opportunité d’investir dans l’avenir créatif des jeunes à Londres et s’est associé à Community Links, une organisation caritative d’action sociale.

Le studio spécialement conçu en est le résultat et offrira un accès au studio pour les jeunes jusqu’à l’âge de 24 ans. Il accueillera des ateliers créatifs qui favorisent le bien-être mental, ainsi que des cours et des programmes d’études formels qui mèneront à des qualifications en technologie musicale. et l’ingénierie du son.

La manager des Rolling Stones, Joyce Smyth, était également présente à la cérémonie pour co-présenter aux étudiants une pièce originale de l’art célèbre de Wood, une setlist du spectacle du groupe au stade olympique voisin en mai 2018, dont les ventes ont spécifiquement aidé à financer le studio. .

« Je me souviens de l’aide que j’ai reçue quand j’étais jeune »

« Je suis ravi qu’on m’ait demandé d’ouvrir les studios de musique de Community Links à Canning Town », a déclaré Wood. “Je me souviens de l’aide que j’ai reçue quand j’étais jeune et il est normal que, grâce à cette grande œuvre caritative, les Stones donnent un coup de main à tous les musiciens en herbe de l’est de Londres.”

Après validation que Charlie Watts est susceptible de manquer les prochaines dates de No Filter, Wood a écrit sur les réseaux sociaux : « Charlie va me manquer lors de notre prochaine tournée, mais il m’a dit que le spectacle devait continuer ! J’ai vraiment hâte que Charlie revienne sur scène avec nous dès qu’il sera complètement rétabli. Un grand merci au vieil ami du groupe, Steve Jordan, pour avoir joué à la place de Charlie et sur son siège de batterie pour la tournée d’automne.

