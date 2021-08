Ronnie Wood sort deux morceaux de “Mr Luck A Tribute To Jimmy Reed: Live At The Royal Albert Hall”

LE BANDE DE BOIS RONNIE a sorti deux autres morceaux du deuxième volet de la trilogie d’albums live “Mr Luck – Hommage à Jimmy Reed : Live au Royal Albert Hall”.

Ronnie et ses amis couvrent Jimmy Reedla piste “Honte, Honte, Honte”, sorti à l’origine en 1963. Fidèle à Roseau‘s dans leur interprétation, l’auditeur peut ressentir leur adoration pour le défunt musicien. LES PIERRES QUI ROULENT précédemment inclus cette chanson dans leurs premières setlists, avec d’autres par l’une de leurs influences clés Jimmy Reed. La face B du DES PIERRES single à succès au Royaume-Uni en février 1964 “Ne s’affaiblit pas” est considéré comme un pastiche de “Honte, Honte, Honte”. L’incomparable Paul Weller présente sur la piste et avec ses paroles pertinentes et son rythme entraînant, cette chanson a une énergie d’écoute facile et a été reprise plusieurs fois par de nombreux musiciens.

LE BANDE DE BOIS RONNIE offrent également leur interprétation à haute énergie de Roseaula chanson instrumentale de “Roll Et Rumba”, un parfait pour tout vrai fan de blues. Sans la distraction des paroles, les instruments occupent le devant de la scène et Boisl’incroyable musicalité de est mise en avant.

Produit par BMG le 17 septembre, “Mr Luck – Hommage à Jimmy Reed : Live au Royal Albert Hall” est l’album de 18 titres avec LE BANDE DE BOIS RONNIE, comprenant Mick Taylor avec des invités spéciaux incroyables Bobby Womack, Mick Hucknall et Paul Weller, et rend hommage à l’un des Ronniehéros musicaux et influences majeures de , le pionnier du blues électrique du Mississippi Jimmy Reed. L’album est enregistré en direct lors d’une soirée mémorable au Royal Albert Hall le 1er novembre 2013. Avec une pochette d’album unique spécialement créée par Ronnie, “Monsieur Chance” sera disponible sous forme numérique, sur CD, en version vinyle et en magnifique vinyle bleu fumé bicolore en édition limitée.

Quand guitariste autodidacte Eddie Taylor a transmis ses compétences à son ami Jimmy Reed, il n’aurait sûrement pas pu imaginer l’effet que cela allait avoir sur la scène blues de Chicago. Sauvegarder des luminaires tels que John Lee Hooker, il est surtout connu pour son travail avec son ancien élève.

Douce coïncidence, alors, qu’en 1974 un autre Taylor, Mick, ferait place à Ronnie Wood dans LES PIERRES QUI ROULENT, ouvrant la voie à ces deux amis et guitaristes célèbres pour travailler sur des projets depuis. Le point culminant de ceci à ce jour est Taylorest la place dans LE BANDE DE BOIS RONNIE au Royal Albert Hall pour les années 2013 Bluesfest, où ils ont joué le set désormais légendaire qui allait donner naissance à cet enregistrement.

Au sujet de “Monsieur Chance”, Ronnie commentaires: “Jimmy Reed a été l’une des premières influences sur LES PIERRES QUI ROULENT et tous les groupes qui aiment le blues américain depuis cette époque jusqu’à nos jours. C’est un honneur pour moi d’avoir l’opportunité de célébrer sa vie et son héritage avec cet hommage.”

Cet album marque la deuxième itération d’une trilogie d’albums spéciaux et personnels de Wood et du groupe, célébrant Ronnieles héros musicaux de. Le premier album, “Mad fou”, a exploré le travail de Chuck Berry comme une commémoration émotionnelle après Baieest décédé il y a un peu plus de deux ans. Ronnie tournée avec Baie et était un fan de longue date.

Bois est l’un des plus grands guitaristes de rock au monde, et deux fois intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, avec LES PIERRES QUI ROULENT et LES VISAGES. Ronnie a également poursuivi une remarquable carrière parallèle en tant qu’artiste très apprécié et, en tant que conteur naturel, a remporté un record de trois prestigieux Radio Sony Prix ​​de la personnalité.

Crédit photo: Marc Seliger



