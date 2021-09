Ronny Landaeta a perdu contre le Canada en troisième

L’ancien champion d’Espagne Ronny Landaeta (18-4, 11 KO) perdu hier soir au Centre Vidéotron de Québec (Canada) face au combattant français invaincu Christian mbilli (19-0, 18 KO), 26 ans, qui maintient un record spectaculaire de victoires avant la limite.

Landaeta a vu comment son rival est sorti dès le début déterminé à la victoire, prenant des coups dangereux. Au deuxième tour, Landaeta est tombé au tapis et a été compté, bien que l’Espagnol se soit plaint d’un coup à l’arrière de la tête.

Au troisième tour, Mbilli est arrivé d’une bonne main et à 40 secondes, dans une combinaison qui a amené l’Espagnol aux cordes et s’est retrouvé avec une partie du corps à l’extérieur du ring, l’arbitre a arrêté le combat. Il aurait pu remettre Landaeta à sa place et le laisser continuer, mais il considérait qu’il était en infériorité, ce qui ne semble pas très clair. Le Français domine, mais Landaeta se défend et ne semble pas avoir dit le dernier mot.

L’enjeu était le titre des super-moyens WBC Continental Americas en 10 rounds.

Llanero, 38 ans, était à la recherche d’une victoire qui le rapprocherait d’une belle opportunité de clôturer une brillante carrière avec trois titres espagnols et un titre européen. Il reste encore du temps.