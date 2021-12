Ronny Landaeta : « Je veux défier Damián Biacho pour le titre espagnol »

Mbilli-Landaeta

Suite à la défaite au Canada du triple champion d’Espagne des super-moyens en septembre dernier, Ronny Landaeta Il se remet en forme d’ici 2022.

A 38 ans, il lui reste encore beaucoup de boxe : Je suis en pleine forme. Je suis à Barcelone avec Xavi Moya et j’attends avec impatience de bons combats l’année prochaine ».

Il se souvient avec dégoût du combat du Canada, « Personne ne doute que le Canadien Christian Mbilli puisse être supérieur, mais l’arbitre l’a très mal arrêté en troisième. J’aurais pu tenir jusqu’à ce que je puisse jouer mes tours. »

Et maintenant, il est clair sur ses objectifs : «Un très important est d’obtenir un quatrième titre espagnol. J’aimerais affronter Damián Biacho. Ce serait un grand match. Le problème, c’est qu’il veut me donner une chance. Voyons si la Fédération espagnole me désigne comme candidat ».

Ce sont les illusions de la Landaeta Llanero. Bonne chance en 2022.