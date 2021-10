*« Ron s’est trompé » est sûr de reprogrammer nos cœurs, alors que nous regardons Ron et Barney se lancer dans un voyage pour créer le lien d’amitié ultime !

Le film 20th Century Studios and Locksmith Animation, raconte l’histoire de Barney, un collégien timide et isolé socialement, qui demande beaucoup de gadgets high-tech – mais ce qu’il veut vraiment, c’est l’amitié. Heureusement, Barney se retrouve avec Ron, un robot techniquement défectueux dont les dysfonctionnements hilarants secouent Barney de son cocon et l’aident à découvrir le vrai sens des amis.

La correspondante d’EUR, Tifarah Dixon, s’est entretenue avec le co-directeur Sara Smith et écrivain Peter Baynham à quoi ressemblerait leur B-Bot personnel.

Ron a mal tourné (2021)

TD : « Ron’s Gone Wrong » jonglant avec des sujets tels que l’amitié, l’intimidation, la cupidité des entreprises et les médias sociaux… comment l’histoire s’est-elle déroulée ?

SS : Vous commencez par quelque chose de véridique, des choses que vos enfants traversent dans leurs amitiés… des disputes sur les réseaux sociaux, et lorsque vous commencez à y penser et à en parler, vous constatez qu’il y a tellement d’autres aspects à cela. Et même si vous voudrez tout avoir dans le film, vous ne pouvez en toucher que quelques-uns. Espérons qu’ils deviendront des couches derrière votre histoire émotionnelle centrale, qui raconte qu’un enfant découvre ce qu’est l’amitié et lutte pour le faire dans un monde moderne et en ligne.

PB : … Il pousse aussi naturellement hors de l’intrigue commune. S’il y avait réellement un de ces appareils [like a B-Bot] dans le monde, frapper des enfants et faire des choses coquines, vous auriez évidemment le plus grand rappel de produit de l’histoire et c’est ce que nous devions avoir dans ce film.

TD : Sarah, vous n’êtes pas étrangère à la création de films familiaux, comme « Arthur Christmas », d’un point de vue créatif est « Ron’s Gone Wrong » dans une ligue à part ou avez-vous pu tirer certains éléments de votre expérience professionnelle passée?

SS : J’ai tellement appris sur la réalisation d’un film grâce à l’incroyable équipe de « Arthur Christmas » et j’ai apporté tout cela à cela… Quand je regarde ces deux films, je vois qu’ils sont vraiment moi et Pete (Baynham) parce que nous sommes amis depuis 30 ans et je pense que notre amitié est à l’intérieur de ces deux films !

« Ron’s Gone Wrong » sortira en salles le 22 octobre.

