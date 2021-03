rood X essaim AVERTISSEMENT alors que des milliards d’insectes enfouis sous terre sont prêts à émerger | Monde | Nouvelles

L’essaim de cigales incube sous terre depuis 2004. Aujourd’hui, les scientifiques confirment que des milliards de cigales, appartenant à un groupe connu sous le nom de Brood X, sont prêtes à se libérer de leurs nids souterrains dans les prochaines semaines. Les grands insectes devraient envahir le sol dans un total de 18 États américains.

Le docteur Gene Kritsky, un expert américain en entomologie, a déclaré que les États-Unis devraient s’attendre à ce que des chiffres énormes émergent cette année.

Il a dit que dans l’ouest de l’Ohio seulement, il y aura « probablement 5 à 6 milliards » d’insectes émergents.

Dans les années d’épidémie où il y a des quantités massives de créatures, les arbres peuvent être submergés par le simple nombre de femelles pondant leurs œufs dans les pousses.

Les cultures agricoles peuvent être débordées, car certaines espèces affectent négativement la culture de la canne à sucre.

«Les hommes se lancent dans une frénésie de chant.

«Il en résulte ce cacophonique strident.»

Le son d’un essaim combiné de cigales peut atteindre 90 décibels.

C’est presque aussi fort que l’accélération d’un moteur de moto et, selon le US Center of Disease Control, peut endommager l’audition après environ 50 minutes d’exposition continue.

Chris Simon, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université du Connecticut, s’adressant à First Post, a déclaré: « Cela peut être si fort que vous voulez mettre vos doigts dans vos oreilles. »

Heureusement, les insectes n’appellent que du crépuscule à l’aube et dorment pendant la nuit.

Les insectes peuvent être mangés et ont été utilisés dans les recettes culinaires de la Grèce antique.

Actuellement, ils sont consommés dans certaines régions de Chine.

Leurs coquilles sont broyées en poudre pour être utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise.