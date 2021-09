Rookie de l’année ? Adolis García a frappé 30 circuits cette saison

Le jardinier cubain de la Rangers du Texas, José Adolis Garcia, a envoyé son 30e circuit de la saison en cours du Ligue majeure de baseball – MLB, apportant également avec ce hit quelques disques.

Lors de la rencontre entre les Astros de Houston et les Rangers du Texas, le Cubain a tiré son 30e circuit de la saison et a ainsi remporté des records pour ses palmes en tant que joueur.

En fin de troisième manche sur un compte de 2-1, avec un coéquipier au premier but, Garcia a déchaîné sa puissance et a fait voler le terrain du lanceur des Astros et l’a placé derrière la clôture entre la droite et les champs centraux.

Voici le home run :

Adolis Garcia – Texas Rangers (30)

La victime d’Adolis était le lanceur expérimenté Zack Greinge, qui a laissé tomber son curseur de 84,6 MPH dans la zone de puissance et l’a fait exploser à 438 pieds entre le champ central et le champ droit.

Records atteints avec un home run 30

Adolis Garcia a égalé la marque de Pete Incaviglia pour les recrues avec le plus de circuits chez les Rangers, un record qui était en vigueur depuis 1986. Aucune recrue de 28 ans dans les majors n’a plus de circuits que le Cubain, battant Christian Walker du D-backs qui ont eu 29 circuits. Il s’est classé 4e dans l’histoire des joueurs d’origine cubaine avec le plus grand nombre de circuits au cours d’une saison recrue : 1. José Abreu (36, 2014) 2. José Canseco (33, 1986) 3. Tony Oliva ( 32, 1964) 4. Adolis García (30, 2021) 5. Yordan Álvarez (27, 2019)

Au cours de sa carrière en MLB, Adolis Garcia frappe 0,239, a volé 10 plaquettes, a frappé 128 coups sûrs en 535 apparitions en boxe tout en conduisant 82 points et en frappant 74, en frappant 30 circuits, le tout en cette saison 2021.

Avec ces chiffres, le Cubain est en lutte pour le prix de la recrue de l’année.