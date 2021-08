Roomba à 199 $, drone caméra 4K pliable à 60 $, caméras domestiques à 17 $, Chromebook Acer, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Alors que la saison des achats de la rentrée scolaire se termine, il y a encore quelques ventes incroyables. Par exemple, il y a une vente massive avec des remises importantes sur tous les appareils Amazon auxquels vous pouvez penser. Il existe même des gadgets Amazon dont vous n’avez jamais entendu parler et qui sont actuellement en vente. Il y a d’énormes ventes sur chaussures pour hommes et chaussures pour femmes, plus un énorme vente Amazon sur les fournitures scolaires. Jetez certainement un œil à toutes ces superbes éruptions. Mais nous avons réduit les choses à seulement 10 bonnes affaires que nos lecteurs vont adorer.

Les offres d’aujourd’hui incluent votre dernière chance de gagner un impressionnant drone de caméra 4K pliable à son prix le plus bas jamais vu, ainsi que des remises importantes sur les caméras de sécurité à domicile, les AirPods, un Chromebook Acer, et plus encore

Voici les faits saillants :

Faites défiler toutes les meilleures affaires du jour ci-dessous.

Aspirateur robot iRobot Roomba 614 – Idéal pour les poils d’animaux, les tapis, les sols durs, l’auto-chargement Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 199,00 $ Vous économisez : 50,99 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Drone Tomzon D25 avec caméra pour adultes 4K UHD, quadrirotor pliable FPV avec positionnement du flux optique Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 69,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

YI 4-Pack de caméras de sécurité domestique 1080p – Fonctionne avec Alexa et Google Prix catalogue : 84,99 $ Prix : 67,99 $ Vous économisez : 17,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Proscenic T21 Smart Air Fryer XL 5,8 QT pour la maison, fonctionne avec Alexa Prix catalogue : 129,00 $ Prix : 89,00 $ Vous économisez : 40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable convertible Acer Chromebook Spin 311, 11,6 Prix catalogue : 499,00 $ Prix : 234,98 $ Vous économisez : 264,02 $ (53%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Lenovo IdeaPad 1 14 14.0 Prix catalogue : 255,00 $ Prix : 209,99 $ Vous économisez : 45,01 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ampoule intelligente multicolore TP-Link Kasa KL125P2 avec Alexa et Google Prix catalogue : 14,99 $ Prix : 9,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ampoule intelligente TP-Link Kasa KL110 avec Alexa et Google Prix catalogue : 16,99 $ Prix : 11,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Haut-parleur portable OontZ Angle 3 Bluetooth, volume plus élevé, son stéréo limpide Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 25,99 $ Vous économisez : 9,00 $ (26%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.