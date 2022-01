Rooney Mara incarnera Audrey Hepburn dans le prochain film de Luca Guadagnino – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Mara, nominée deux fois aux Oscars pour la saga Millennium en 2011 et pour Carol (2015) de Todd Haynes, sera également la productrice du film et le scénario, dont les détails sont pour le moment inconnus, est aux commandes de Michael Mitnick. .

Hepburn est l’une des actrices les plus célèbres de l’histoire d’Hollywood, jouant dans des classiques tels que Breakfast at Tiffany’s (Breakfast with diamonds, 1961), Charade (Charada, 1963), Roman Holiday (Roman Holiday, 1953) ou Sabrina (1954).

Pendant quatre décennies, il a remporté tous les grands prix, l’Emmy, l’Oscar, le Tony et même un Grammy, il était une icône de la mode dont la validité survit et il s’est également tourné vers le travail humanitaire, en collaborant avec l’UNICEF.

Guadagnino a d’autres projets sur la table, comme une mini-série sur Brideshead Revisited ou le film Bones & all dans lequel il dirigera une nouvelle fois Timothée Chalamet, le protagoniste de Call me by your name.

Source : Cependant