Rooney Mara jouera l’actrice bien-aimée et emblématique, mais les médias sociaux ont une star de Netflix en tête

Il a été annoncé jeudi que le double nominé aux Oscars Rooney Mara jouerait l’actrice emblématique Audrey Hepburn dans un nouveau biopic du réalisateur de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino. Variety a rapporté que le projet avait été repris par Apple, mais que son intrigue était gardée secrète.

Hepburn était un gagnant EGOT qui a joué dans des classiques comme Breakfast at Tiffany’s, Charade, Sabrina et My Fair Lady. Elle est décédée en 1993 à l’âge de 63 ans. Mara a été nominée aux Oscars pour ses rôles dans La Fille au tatouage de dragon et Carol et a été vue pour la dernière fois dans L’allée des cauchemars de Guillermo del Toro. Cependant, malgré les références de Mara, Twitter s’est convaincu que la star d’Emily à Paris, Lily Collins, correspondait mieux à la facture.

lily collins est née pour jouer audrey hepburn et oui, elle a la gamme. j’ai dit ce que j’ai dit pic.twitter.com/WQWejZwqlE – kat✨ (@sugarysaturn) 7 janvier 2022

« Personne ne pensait que Kristen Stewart pourrait jouer le rôle de la princesse Diana et elle a réussi. Lily Collins aurait fait la même chose à 100% avec le rôle d’Audrey Hepburn si elle en avait eu l’occasion », a tweeté un fan. Collins a définitivement l’air de réussir Hepburn, comme en témoigne une séance photo Tatler de 2011 où elle a canalisé la starlette hollywoodienne classique.

Lily Collins a tout fait sauf produire un biopic la mettant en vedette dans le rôle d’Audrey Hepburn. Je sais qu’elle est folle de Rooney Mara qui l’a battue jusqu’au bout. pic.twitter.com/x7YdPOpwCl — 𝔣𝔢𝔯𝔡𝔬𝔰𝔞 (elle/elle) (@atomicwick) 7 janvier 2022

« Lily Collins a tout fait sauf produire un biopic la mettant en vedette dans le rôle d’Audrey Hepburn. Je sais qu’elle est folle de Rooney Mara qui l’a battue jusqu’au bout », a tweeté un autre fan. « Lily Collins, c’était censé être YOUUUU », a tweeté un autre. Alors que Collins peut avoir une ressemblance plus frappante avec Hepburn qu’avec Mara, il est difficile d’affirmer qu’ils sont dans la même ligue d’acteurs. « Tout le monde disait que si Lily Collins était occupée… non, elle ne l’était pas, Rooney pourrait faire Emily à Paris mais Lily ne pourrait jamais faire La fille au tatouage de dragon », a souligné un utilisateur de Twitter. « Si je vois un autre tweet disant que Lily Collins aurait été une meilleure option pour jouer Audrey Hepburn au lieu de Rooney Mara, je commettrais un crime », a plaisanté un autre stan.