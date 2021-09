Rooney restera dans le comté de Derby malgré la situation économique

23/09/2021 à 18:52 CEST

L’entraîneur du comté de Derby, Wayne Rooney, a confirmé qu’il continuerait à diriger l’équipe malgré la situation économique qu’il traverse et qui l’a fait faire faillite.

Les ‘Rams’ ont été sanctionnés avec douze points au championnat (deuxième division anglaise) et se sont classés en bas du tableau avec -2 points.

“Je vais me battre pour le club. Je ne vais pas les laisser tomber. Ils ont besoin de gens pour les aider.”a déclaré ce jeudi Rooney, qui a toutefois souligné que, connaissant les difficultés financières du club, il n’est pas clair qu’il aurait pris le poste.

De plus, Rooney a affirmé qu’il avait appris la faillite à la télévision et que le propriétaire, Mel Morris, vous ne lui avez pas parlé depuis le 9 août.

“Pas un appel ou un message. Mel n’a pas à s’excuser, mais pour moi, en tant qu’entraîneur, que les joueurs et les gens du club me demandent et de ne pas pouvoir leur répondre, ça fait mal. Il y a un moyen d’affronter les choses, ce qui est honnête et ouvert. Ça n’a pas été comme ça et je suis déçu », a-t-il ajouté Rooney.

“Mais je suis attaché à ce club. J’ai grandi dans un quartier défavorisé de Liverpool et je sais à quel point la vie peut être difficile. Je me soucie des joueurs et des gens du club. Quel genre de personnes serais-je si maintenant je boiterais et partir ? Oui. Est-ce que je pars en vacances ou quoi ? “