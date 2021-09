ROOT Sports et fuboTV concluent un accord pour amener Kraken, Mariners et Trail Blazers à la télévision en streaming

Un rendu de l’action de hockey Seattle Kraken au Climate Pledge Arena de Seattle. (Image du Kraken de Seattle)

Un nouvel acteur majeur dans le paysage de la télévision sportive pourrait être un MVP pour les fans des équipes du nord-ouest du Pacifique grâce à un accord annoncé jeudi. fuboTV, une plate-forme de diffusion en direct en pleine croissance mettant l’accent sur le sport, a conclu un accord pour diffuser ROOT Sports, la maison des retransmissions de matchs régionaux pour les Seattle Mariners, Seattle Kraken et Portland Trail Blazers.

L’accord inclura la couverture par ROOT de plus de 300 matchs de saison régulière en direct de ces équipes et donnera aux coupeurs de cordons de télévision par câble un moyen de suivre les équipes et la couverture connexe, d’autant plus que le Kraken ouvrira sa saison inaugurale dans la LNH le mois prochain.

L’offre sportive de fuboTV basée à New York comprend déjà plus de 50 000 événements sportifs en direct par an, dont de nombreux streaming en 4K, selon un communiqué de presse. La société affirme avoir plus de réseaux sportifs régionaux dans son forfait de base que toute autre plate-forme de diffusion de télévision en direct. Ce forfait d’entrée de gamme coûte 65 $ par mois.

Dans le nord-ouest, fuboTV diffuse des filiales ABC, CBS, FOX et NBC à Seattle et à Portland aux côtés des réseaux sportifs nationaux ESPN, FS1, CBS Sports Network, les réseaux Pac-12 et plus encore. Le service, qui existe depuis 6 ans, diffuse également des émissions de divertissement et d’actualités en direct et propose plus de 40 000 émissions de télévision et films à la demande chaque mois.

“Nous ne pourrions être plus ravis d’annoncer cet accord avec fuboTV”, a déclaré Nina Kinch, vice-présidente des relations d’affiliation pour le partenaire directeur de ROOT, AT&T Sports Networks. “Nous savons que les fans attendent avec impatience la saison inaugurale du Seattle Kraken et le retour des Portland Trail Blazers à ROOT SPORTS.”

Le président d’AT&T Sports Network, Patrick Crumb, a déclaré au Seattle Times que d’autres accords pour ROOT pourraient être conclus avec des services de streaming supplémentaires.

“C’est l’accord que nous sommes prêts à annoncer maintenant”, a déclaré Crumb au Times. « Oui, nous recherchons une distribution avec tous les joueurs over-the-top (streaming), et comme vous le savez, certains d’entre eux ne proposent pas vraiment de RSN (réseaux sportifs régionaux). Certains le font, ou certains le font de manière sélective. Et avec l’arrivée des Kraken et des Trail Blazers, nous pensons que cela en fait un produit plus attrayant d’avoir trois équipes professionnelles.

fuboTV a enregistré une croissance à trois chiffres d’une année sur l’autre de 682 000 abonnés payants à la fin du deuxième trimestre, ainsi que 245 millions d’heures de streaming et 131 millions de dollars de revenus totaux, soit un bond de 196 % d’une année sur l’autre.

“Nous construisons notre base de coupe-câbles en ce moment”, a déclaré à CNBC David Gandler, PDG de fuboTV, fin août. “De toute évidence, le nombre de clients du câble quittant cet univers et passant au streaming est assez fort, très solide.”