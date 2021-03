ROOT Stock: le grand appel des analystes qui fait monter en flèche l’assureur automobile aujourd’hui

Racine (NASDAQ:RACINE) décolle vendredi après que les analystes de Citron Research ont publié un rapport haussier sur la compagnie d’assurance automobile.

Pour commencer, le rapport affirme que l’action ROOT pourrait grimper jusqu’à 60 $ par action. Il fonde cela sur la compagnie d’assurance Limonade (NYSE:LMND) évaluation actuelle. Cependant, la firme note également que cela est plus proche des «mathématiques vaudou». Au lieu de cela, il dit que l’action vaut au moins son prix d’introduction en bourse de 27 $ par action.

Andrew Left de Citron Research a également pris à Twitter (NYSE:TWTR) dans un flux en direct pour discuter du stock ROOT. Dans la vidéo, il affirme que ROOT est sur le point de croître et souligne sa forte collection d’investisseurs technologiques.

Voici un extrait de ce que Left avait à dire sur le stock ROOT dans son flux en direct.

«Nous savons une chose sur l’assurance automobile. Même si l’attention des investisseurs se tourne vers autre chose demain, cela ne disparaîtra pas. Peu m’importe si vous allez conduire une Tesla ou quelle voiture électrique vous choisissez de conduire, vous allez devoir avoir une assurance pour cette voiture électrique particulière. Et si Root ne peut obtenir que 2% des activités d’assurance du marché, ce que je pense être le cas, vous envisagez une action de 50 $, 60 $, 70 $. »

Le rapport souligne pourquoi la société estime qu’il y a beaucoup de place pour que le stock ROOT augmente. Cela inclut les affirmations selon lesquelles la société est une action à découvert mal comprise. Il mentionne également qu’il s’agit de l’action la plus vendue sur le marché.

L’appel haussier pour les actions ROOT a des actions qui connaissent aujourd’hui une forte négociation. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 17 millions d’actions du stock ont ​​changé de mains. À titre de comparaison, le volume de négociation moyen quotidien de l’action est plus proche de 2,7 millions d’actions.

Le stock ROOT a augmenté de 13,5% à midi vendredi mais est en baisse de 9% depuis le début de l’année.

ROOT est loin d’être le seul stock à connaître un mouvement majeur aujourd’hui.

De nombreuses autres actions augmentent et diminuent alors que les échanges se poursuivent vendredi. Quelques-uns de ceux qui méritent d’être soulignés sont Éducation d’élite (NASDAQ:EEIQ), GameStop (NYSE:GME), et Nio (NYSE:NIO). Les investisseurs peuvent en savoir plus avec le contenu suivant d’InvestorPlace.com.

