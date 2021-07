RootMetrics rapporte que Verizon a le meilleur réseau global au premier semestre 2021

Verizon a annoncé qu’il s’était vu attribuer la meilleure performance et fiabilité globales du réseau par RootMetrics pour la seizième fois consécutive. Dans son rapport pour le premier semestre 2021, RootMetrics a trouvé que Verizon avait le meilleur réseau dans cinq de ses sept catégories. Ce rapport comprend les résultats de la fiabilité, de la vitesse et des performances du réseau, y compris les données, les appels et le texte. Verizon a obtenu les meilleures notes dans les catégories de performances de fiabilité, d’accessibilité, d’appel et de texte, ce qui lui a valu la première place dans l’ensemble.

Verizon souligne qu’il a remporté ou partagé 738 des 875 Metro Area RootScore Awards. Verizon avait également 43 marchés avec au moins 40 Mbps. RootMetrics teste les réseaux d’opérateurs dans les 125 marchés métropolitains les plus peuplés des 50 États.

Kyle Malady, directeur de la technologie chez Verizon, a déclaré :

Les clients en sont venus à s’attendre à un niveau de fiabilité et de performances plus élevé de leur réseau mobile après avoir passé les 15 derniers mois en grande partie connectés à une connexion Internet filaire. La méthodologie de test de conduite rigoureuse à l’échelle nationale de RootMetrics démontre que les clients de Verizon peuvent s’attendre à une fiabilité et à des performances réseau inégalées, qu’ils voyagent à travers la ville ou le pays.

Ce n’était pas une table rase car AT&T a pris la première place en termes de vitesse et de données de Verizon. AT&T a également égalé Verizon dans la catégorie texte. La vitesse de téléchargement globale d’AT&T était impressionnante de 40,9 Mbps par rapport aux 34,4 Mbps de Verizon et aux 30,3 Mbps de T-Mobile.

T-Mobile s’est classé troisième dans toutes les catégories, mais s’est amélioré dans chacune. T-Mobile a obtenu 146 RootScore au second semestre 2020 et est passé à 235 au premier semestre 2021. T-Mobile a également considérablement amélioré sa vitesse de téléchargement médiane de 20,1 Mbps à 30,3 Mbps, soit une amélioration de 50 %. Non seulement cela, mais T-Mobile a réduit le nombre de zones ayant des vitesses de téléchargement inférieures à 20 Mbps de 62 à 23, offrant une bien meilleure expérience à de nombreuses personnes.

Chaque opérateur a montré une amélioration dans ce rapport, ce qui signifie que les clients peuvent se concentrer davantage sur la recherche du meilleur forfait de téléphonie mobile plutôt que de se demander s’ils bénéficieront d’un service fiable. Les réseaux ne font que s’accélérer également, T-Mobile prenant la tête des vitesses 5G quotidiennes grâce à son immense zone de couverture 5G, mais le spectre de la bande C ouvrira des vitesses 5G encore plus grandes pour chaque opérateur.

